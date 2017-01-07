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Fenerbahçe'den duygulandıran hareket!

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Fenerbahçe'den duygulandıran hareket!
Euroleague'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe - EA7 Emporio Armani Milan maçına damga vuran bir an yaşandı.

Euroleague’in 16. haftasında Fenerbahçe, İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan’ı konuk etti. Maçta önemli ve dikkat çeken bir detay gözden kaçmadı.

Fenerbahçe taraftarı maç öncesi duygulandıran bir çalışma yaptı. Taraftarlar, İzmir’de gerçekleşen terör saldırısı sonucu şehit olan Fethi Sekin’in fotoğrafını tribünlerde kaldırdı.

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