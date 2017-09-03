Bugünkü YENİÇAĞ »

Fenerbahçe'den Emre Akbaba için takas teklifi

»
Fenerbahçe'den Emre Akbaba için takas teklifi
Alanyaspor’daki başarılı performansıyla göze giren 24 yaşındaki futbolcu Emre Akbaba, Fenerbahçe'nin radarında. Akdeniz ekibine, Aatif ile takas teklifi gitti.

Fenerbahçe, orta saha için yeniden takviye arayışına girdi. Kadrodakiyetenekli ayak sayısını arttırmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine gelen isim Alanyasporlu Emre Akbaba.

Geçen sezon 6 gol-6 asistle tamamlayıp Vagner Love'un ardından en etkili isim olan genç futbolcu, bu yıla da 2 gol-2 asistle başladı. Alanyaspor'un Aatif ile ilgilendiğini öğrenen sarı-lacivertliler, karşılığında takasla gurbetçifutbolcuyu istedi.

KULÜBÜNE BASKI YAPIYOR

Fenerbahçe, Emre Akbaba'yı uzun süredir izletiyordu. Alanya'nın bu teklife sıcak bakmadığı ancak sarı-lacivertlilerinbir miktar para önererek bu işi bitirebileceği öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcu da gelecek iyi haberleri bekliyor. Fenerbahçe'de oynamak isteyen başarılı orta sahanın kulübüne bu yönde baskı yaptığı gelen bilgiler arasında. Fransa doğumlu futbolcu, alt liglerde oynadıktan sonra Antalyaspor'a gelmiş oradan da Alanya'ya geçmişti.

DUDU OLMADI, SOW ZOR

Öte yandan Palmeiras'ın Brezilyalı sol kanat oyuncusu Dudu için de teklif yapıldı. Ülke medyasında çıkan haberlere göre 9 milyon Euro öneren sarı-lacivertlilere, ret yanıtı geldi. Palmeiras'ın kapıyı 15 milyon Euro'dan açtığı belirtiliyor. Moussa Sow konusunda da olumsuz gelişmeler var. Al-Ahli kulübü, Senegalli yıldızı kiralamaya yanaşmıyor ve Fenerbahçe'den 5 milyon Euro bonservis istiyor. Kulüp, Sow'un kulübüyle anlaşmasını bekliyor

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'den Emre Akbaba için takas teklifiFenerbahçe'den Emre Akbaba için takas teklifiKadroyu Lucescu yapmadı mı?Kadroyu Lucescu yapmadı mı?Hırvatistan maçı ertelendiHırvatistan maçı ertelendiSpor Bakanı milli maçın faturasını onu kestiSpor Bakanı milli maçın faturasını onu kestiMilli Takım Ukrayna'da sahadan silindiMilli Takım Ukrayna'da sahadan silindiA Milli Takımızın otobüsünde bomba aramasıA Milli Takımızın otobüsünde bomba aramasıGalatasaray'dan Asamoah'la ilgili resmi açıklama geldiGalatasaray'dan Asamoah'la ilgili resmi açıklama geldiVan Persie ile ilgili flaş iddiaVan Persie ile ilgili flaş iddiaKwadwo Asamoah transferinde flaş gelişmeKwadwo Asamoah transferinde flaş gelişmeTerim'le kavga eden Aydoğdu'nun heykelini diktilerTerim'le kavga eden Aydoğdu'nun heykelini diktiler
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti