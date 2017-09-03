Fenerbahçe'den Emre Akbaba için takas teklifi

Alanyaspor’daki başarılı performansıyla göze giren 24 yaşındaki futbolcu Emre Akbaba, Fenerbahçe'nin radarında. Akdeniz ekibine, Aatif ile takas teklifi gitti.

Fenerbahçe, orta saha için yeniden takviye arayışına girdi. Kadrodakiyetenekli ayak sayısını arttırmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine gelen isim Alanyasporlu Emre Akbaba.

Geçen sezon 6 gol-6 asistle tamamlayıp Vagner Love'un ardından en etkili isim olan genç futbolcu, bu yıla da 2 gol-2 asistle başladı. Alanyaspor'un Aatif ile ilgilendiğini öğrenen sarı-lacivertliler, karşılığında takasla gurbetçifutbolcuyu istedi.

KULÜBÜNE BASKI YAPIYOR

Fenerbahçe, Emre Akbaba'yı uzun süredir izletiyordu. Alanya'nın bu teklife sıcak bakmadığı ancak sarı-lacivertlilerinbir miktar para önererek bu işi bitirebileceği öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcu da gelecek iyi haberleri bekliyor. Fenerbahçe'de oynamak isteyen başarılı orta sahanın kulübüne bu yönde baskı yaptığı gelen bilgiler arasında. Fransa doğumlu futbolcu, alt liglerde oynadıktan sonra Antalyaspor'a gelmiş oradan da Alanya'ya geçmişti.

DUDU OLMADI, SOW ZOR

Öte yandan Palmeiras'ın Brezilyalı sol kanat oyuncusu Dudu için de teklif yapıldı. Ülke medyasında çıkan haberlere göre 9 milyon Euro öneren sarı-lacivertlilere, ret yanıtı geldi. Palmeiras'ın kapıyı 15 milyon Euro'dan açtığı belirtiliyor. Moussa Sow konusunda da olumsuz gelişmeler var. Al-Ahli kulübü, Senegalli yıldızı kiralamaya yanaşmıyor ve Fenerbahçe'den 5 milyon Euro bonservis istiyor. Kulüp, Sow'un kulübüyle anlaşmasını bekliyor