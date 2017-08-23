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Fenerbahçe’den Sosa açıklaması!

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Fenerbahçe’den Sosa açıklaması!
Bir süredir basında yer alan Fenerbahçe'nin Sosa'yı transfer edeceği yönündeki haberler ile ilgili kulüpten açıklama geldi.

Sarı lacivertli ekibin internet sitesinde yer alan ve “Kamuoyuna duyuru” başlıklı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Son dönemde yazılı ve görsel basında, İtalya'nın AC Milan takımında forma giyen Jose Sosa konusunda kulübümüzün transfer çalışması yaptığı şeklinde haberler yer almaktadır.

Bahse konu olan futbolcu için kulübümüzün herhangi bir transfer girişimi yoktur ve söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktır.

Kamuoyuna duyururuz.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş”

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