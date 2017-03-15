Fenerbahçeli futbolcu dolandırıldı!

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'ın dolandırıldığı iddia edildi.

Hasan Ali Kaldırım’ın dolandırıcılık çetesinin kurbanı olduğu ifade edilerek, kaybettiği paranın azını kurtardığı bildirildi. Titan zinciri gibi bir oluşuma dahil olan 27 yaşındaki oyuncunun 10 Milyon TL’lik zarara uğradığı söylendi. Sarı-lacivertli futbolcunun yanı sıra savcı ve sanatçı gibi kişilerin de dolandırıldığı söylenirken, çetenin 300 Milyon TL’lik soygun yapıp kayıplara karıştığı iddia edildi.



