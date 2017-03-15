Bugünkü YENİÇAĞ »

Fenerbahçeli futbolcu dolandırıldı!

»
Fenerbahçeli futbolcu dolandırıldı!
Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'ın dolandırıldığı iddia edildi.

Hasan Ali Kaldırım’ın dolandırıcılık çetesinin kurbanı olduğu ifade edilerek, kaybettiği paranın azını kurtardığı bildirildi. Titan zinciri gibi bir oluşuma dahil olan 27 yaşındaki oyuncunun 10 Milyon TL’lik zarara uğradığı söylendi. Sarı-lacivertli futbolcunun yanı sıra savcı ve sanatçı gibi kişilerin de dolandırıldığı söylenirken, çetenin 300 Milyon TL’lik soygun yapıp kayıplara karıştığı iddia edildi.

 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçeli futbolcu dolandırıldı!Fenerbahçeli futbolcu dolandırıldı!İspanyol basınından flaş Arda iddiasıİspanyol basınından flaş Arda iddiasıUsta: Bu kadarını beklemiyordumUsta: Bu kadarını beklemiyordumDemirkol, Fenerbahçe’nin yeni hocasını açıkladı!Demirkol, Fenerbahçe’nin yeni hocasını açıkladı!Fenerbahçe'den, Josue atağıFenerbahçe'den, Josue atağıÖzil'den Alman gazeteciye tokat gibi yanıtÖzil'den Alman gazeteciye tokat gibi yanıtBeşiktaş 2-2 Kayserispor / Maç özetiBeşiktaş 2-2 Kayserispor / Maç özetiUygun: Biz vatan haini miyiz?Uygun: Biz vatan haini miyiz?Galatasaray 3-2 Gençlerbirliği (Maç Özeti)Galatasaray 3-2 Gençlerbirliği (Maç Özeti)Şenol Güneş’ten futbolculara sert uyarı!Şenol Güneş’ten futbolculara sert uyarı!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti