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Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

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Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
UEFA Avrupa Ligi'nde Sturm Graz'ı eleyerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turuna yükselen Fenerbahçe’nin, 4 Ağustos Cuma günü yapılacak kura çekimindeki muhtemel rakipleri belli oldu.

İşte kura çekimine seri başı olarak katılacak Fenerbahçe’nin muhtemel rakipler:

AEK Larnaca

Shkendija

Apollon

Oleksandriya

Kızılyıldız

Videoton

Östersunds

Maritimo

Rosenborg

Panathinaikos

Sheriff Tiraspol

Hajduk Split

AEK

FH Hafnarfjardar

Suduva Marijampole

Mlada Boleslav

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