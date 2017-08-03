Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
UEFA Avrupa Ligi'nde Sturm Graz'ı eleyerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turuna yükselen Fenerbahçe’nin, 4 Ağustos Cuma günü yapılacak kura çekimindeki muhtemel rakipleri belli oldu.
İşte kura çekimine seri başı olarak katılacak Fenerbahçe’nin muhtemel rakipler:
AEK Larnaca
Shkendija
Apollon
Oleksandriya
Kızılyıldız
Videoton
Östersunds
Maritimo
Rosenborg
Panathinaikos
Sheriff Tiraspol
Hajduk Split
AEK
FH Hafnarfjardar
Suduva Marijampole
Mlada Boleslav
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