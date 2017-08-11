Fenerbahçe'nin yeni Alex'i: Giuliano de Paula

Yönetim, Zenit ile aradaki ufak pürüzleri halletmeye çalışıyor. Anlaşma sağlanırsa 27 yaşındaki sambacının yarın İstanbul’a geleceği dile getirildi..

Transfer taarruzunu sürdüren Fenerbahçe, Zenit'li Giuliano'yu da satın alma opsiyonuyla kiralamak için çalışmalara devam ediyor. Zenit ile büyük ölçüde anlaşan yönetim, rakamsal olarak arada kalan ufak pürüzleri çözmeye çalışıyor. Detayların da halledilmesi halinde 27 yaşındaki sambacının yarın İstanbul'da olacağı belirtildi. Teknik direktörlüğe Mancini'nin gelişiyle yedeğe düşen Giuliano'nun Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği ve kulüplerin anlaşmasını beklediği ifade edildi.



BÜYÜK GÜÇ KATAR!

Orta sahanın göbeğinde '10 numara' pozisyonunda forma giyen Giuliano, Zenit formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezon 8 gol atarak Roma'lı Edin Dzeko ile birlikte krallığı paylaşmıştı. Tecrübeli futbolcunun hem oyun kurucu olarak hem de skorer kimliğiyle Fenerbahçe'ye büyük katkı yapacağı belirtiliyor.



MANCİNİ İSTEMİYOR

Zenit'in eski teknik direktörlerinden Boris Rappoport, yeni hocası Mancini'nin Giuliano'yu 'yeterince hızlı olmadığı' için takımda düşünmediğini söyledi. Rapport, "Giuliano, oyunun kendisine göre oynanmasını ister, rakiplerine çalım atarak oynamayı sever. Ancak yeterince hızlı değil. Bu nedenle Mancini, Driussi'yi orada kullanmaya başladı" dedi.



KİRALIK GİDECEK

Rusya'nın Komsomolskaya Pravda gazetesinden Leonid Genusov ise Giuliano'nun Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyeceğini açıkladı.



AVRUPA ENGELİ!

Zenit'in UEFA Avrupa Ligi'nde Bneii Yehouda ile oynadığı karşılaşmalarda forma giyen Giuliano, Fenerbahçe'ye transfer olması halinde çeyrek finale kadar Avrupa kupası maçlarında forma giyemeyecek.



BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NA ÇAĞRILDI

Giuliano, Brezilya Milli Takımı'nın Ekvador ve Kolombiya ile oynayacağı 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kadrosuna davet edildi. Teknik direktör Tite'nin açıkladığı aday kadrodaki orta saha oyuncuları arasında Fernandinho, Casemiro, Luan, Paulinho, Coutinho, Willian ve Renato ile birlikte 27 yaşındaki Giuliano da yer aldı..