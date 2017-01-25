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"Fenerbahçe'nin yüz karası"

"Fenerbahçe'nin yüz karası" 1
Rıdvan Dilmen'in sosyal medyada paylaştığı 'başkanlığa evet' açıklamasından sonra Fenerbahçe taraftarları büyük tepki gösterdi.
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Yeni Çağ Gazetesi
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