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"Fenerbahçe'nin yüz karası"
Rıdvan Dilmen'in sosyal medyada paylaştığı 'başkanlığa evet' açıklamasından sonra Fenerbahçe taraftarları büyük tepki gösterdi.
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BİR DE BUNLAR VAR
31 ARALIK 2016 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
Siyasetçi görünümlü ajanlardan Demirtaş talebi
21. yüzyılın en yakın dolunayı böyle görüntülendi
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 29 10 2016
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