Fenerbahçe'nin yüzü gülmüyor

Ligde istediği puanları toplayamayan Fenerbahçe, son dakikada gelen gollle Osmanlıspor ile berabere kaldı. Fenerbahçe'nin tek golü Giuliano'dan gelirken Osmanlıspor'un golünü Aminu attı.

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldı. Son iki haftayı beraberlikle kapatan Fenerbahçe, Giuliano’nun golü ile öne geçmesine rağmen, son dakikada Aminu’nun sayısı ile 1 puana razı oldu.

Karşılaşmaya oldukça iyi başlayan Fenerbahçe, Ozan Tufan’ın orta sahada kaptığı topu hemen Giuliano’ya oynaması ile ilk golü buldu. Brezilyalı futbolcu, yaptığı güzel vuruşla takımını öne geçirdi. İlk yarının kalan bölümünde Fenerbahçe kalesinde etkili hücumlar gerçekleştiren Fenerbahçe, kaleci Volkan Demirel’i geçemedi.

İkinci yarıda etkisiz kalan Fenerbahçe, rakibinin ataklarını karşılamakta zorlandı. Net fırsatlar bulan ev sahibi ekip, aradığı golü son dakikada buldu. 89. dakikada Aminu ile beraberlik golünü bulan Osmanlıspor, bir puanı kurtardı.

Bu beraberlikle puanını 17 yapan Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın 9 puan gerisine düştü. Puanını 8’e yükselten Osmanlıspor ise 17. sırada yer aldı.