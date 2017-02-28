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Fenerbahçe'ye bir şok da Emre Belözoğlu'ndan!
Spor Toto Süper Lig'de sezon hedefini ikinciliğe düşüren Fenerbahçe, bir darbeyi de Emre Belözoğlu'dan aldı.
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BİR DE BUNLAR VAR
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 23 02 2017
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06 ARALIK 2016 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
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