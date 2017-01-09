Bugünkü YENİÇAĞ »

Fenerbahçe'ye sakatlık şoku...

»
Fenerbahçe'ye sakatlık şoku...
Fenerbahçe-Denizlispor hazırlık maçının 37.dakikasında sakatlanan Volkan Şen 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 5-1 kazandığı Denizlispor maçının ardından Volkan Şen'den gelen kötü haberle sarsıldı.

Karşılaşmada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Volkan Şen'in çekilen MR'ına göre adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi. Milli oyuncunun yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'ye sakatlık şoku...Fenerbahçe'ye sakatlık şoku...Galatasaray bombayı patlattı!Galatasaray bombayı patlattı!Fenerbahçe 5-1 Denizlispor / Maç ÖzetiFenerbahçe 5-1 Denizlispor / Maç ÖzetiFırat Aydunus sezonu kapattıFırat Aydunus sezonu kapattıAybaba: " Biz feda deyip, menemen yerken..."Aybaba: " Biz feda deyip, menemen yerken..."Gökhan Gönül sakatlandıGökhan Gönül sakatlandı8 spor kulübü KHK ile kapatıldı8 spor kulübü KHK ile kapatıldıFenerbahçe'den duygulandıran hareket!Fenerbahçe'den duygulandıran hareket!Beşiktaş Mitrovic'i KAP'a bildirdiBeşiktaş Mitrovic'i KAP'a bildirdiTürkiye'ye gelmekten vazgeçtiler!Türkiye'ye gelmekten vazgeçtiler!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti