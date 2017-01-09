Fenerbahçe'ye sakatlık şoku...
Fenerbahçe-Denizlispor hazırlık maçının 37.dakikasında sakatlanan Volkan Şen 2 ay sahalardan uzak kalacak.
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 5-1 kazandığı Denizlispor maçının ardından Volkan Şen'den gelen kötü haberle sarsıldı.
Karşılaşmada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Volkan Şen'in çekilen MR'ına göre adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi. Milli oyuncunun yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
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