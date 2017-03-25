Fenerbahçe'ye UEFA şoku

UEFA’nın finansal fair-play müfettişlerinin yaptığı ön araştırmada “riskin devam ettiğinin” ortaya çıkması Fenerbahçe’yi ciddi maddi önlemler almaya itti.

UEFA'nın "kulüp risk" raporuna göre, Fenerbahçe'nin Avrupa'nın borç konusunda en riskli takımı olduğu ortaya çıkmıştı. Sarı-lacivertli kulüp, UEFA'nın finansal fair play kriterlerini yerine getiremezse çok ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. "Avrupa'dan men" cezası bu yaptırımlardan biri olabilir.

UEFA'nın finansal fair-play müfettişlerinin yaptığı ön araştırmada "riskin devam ettiğinin" ortaya çıkması, yönetimi daha ciddi önlemler almaya itti. Yönetim, yaşanan risk nedeniyle "kemerleri daha da sıkma" kararı aldı.

MAÇ BAŞI ÜCRETLER KALKIYOR

Fenerbahçe'nin en büyük gider kalemi, oyunculara ödenen bonservis ücretleri ve maaşları. Alınan karara göre, bu gider musluğu iyice kısılacak. Bonservis ücreti verilmeden alınan oyunculara ödenen "imza parası" uygulaması (Mehmet Ekici hariç) kaldırılacak. "Maç başı" tamamen kaldırılıp "puan başı" uygulamasına devam edilecek. F.Bahçe, son üç sezonda toplam 14 milyon euro imza parası ödemişti.

UEFA'YA GARANTİ VERİLECEK

Yeni transfer edilecek futbolculara yerli olsun, yabancı olsun verilecek en yüksek rakam 2 milyon euro ile sınırlandırılacak. Nisan ve mayıs aylarında iki kez finansal fair-play müfettişleri tarafından teftiş edilecek Fenerbahçe, alınan bu kararları UEFA ile paylaşacak. UEFA'ya bundan böyle futbolcu maaşlarının 2 milyon euro'yu geçmeyeceği sözü verilecek.

YA GİDİN YA DA İNDİRİM YAPIN

Yönetim ayrıca takımdan ayrılmak istememeleri durumunda Van der Wiel, Neustadter, Josef, Van Persie ve Emenike ile birer toplantı yapacak; bu oyunculara UEFA'nın getirdiği finansal fair-play kuralları gereği maaşlarını 2 milyon euro'ya indirmek zorunda kalındığı anlatılacak.

O ZAMAN BİZE BİR YOL GÖSTERİN

Bu şartları kabul etmeyen oyuncular FIFA'nın uyuşmazlık çözüm kuruluna sevk edilecek. Kabul etmemeleri durumunda, UEFA'nın finansal fairplay komitesine, "Biz yeni şartları sunduk, oyuncular kabul etmiyor. Bize yol gösterin" denilecek.

LENS VE SOW'A DA AYNI TARİFE

Sarı-lacivertli yönetim, aynı şartları yeniden anlaşılması durumunda Jeremain Lens ve Sow'a da önerecek. Ayrıca finansal fair-play ile ilgili UEFA'nın getireceği şartnameye göre Skrtel ve Kjaer gibi isimlere de bu teklif yapılacak.