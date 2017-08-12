Fener'in tadı yok

Sezona teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde şampiyonluk parolasıyla giren sarı-lacivertliler, Göztepe'yle 2-2'lik skorla berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe, Fenerbahçe'yi konuk etti. Göztepe'nin cezası nedeniyle yalnızca Fenerbahçe taraftarının tribünden takip edebildiği mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi. 14 yıl aradan sonra Süper Lig’e dönen Göztepe ilk maçında taraftarsız da olsa Fenerbahçe’den bir puanı kopardı.

Hızlı başlayan maçta Fenerbahçe, İsmail'in ortasında Alper Potuk'un golüyle 5'te 1-0 öne geçti. Göztepe'nin cevabı ise gecikmedi. Adis Jahovic’un kafayla indirdiği topla ceza sahası yayının hemen dışında topla buluşan Andre Castro’nun gelişine çektiği şutta Volkan topu elinden kaçırınca top, Fenerbahçe ağları ile buluştu.

İlk yarı bu skorla biterken ikinci yarıda da peş peşe goller izlendi. Bu sefer ise ilk golü Göztepe kaydetti. 57'de Josef de Souza’dan seken topla ceza sahasının hemen içerisinde topla buluşan Oscar Scarione, düzgün bir vuruşla topu Fenerbahçe ağları ile buluşturdu: 2-1.

64'te ise sahneye Skrtel çıktı. Valbuena'nın ortasında arka direkte iyi yükselen Martin Skrtel, kafa vuruşunda topu kaleci Beto’nun solundan ağlarla buluşturdu: 2-2.

Tamer Tuna yönetimindeki Göztepe, özellikle İsmail Köybaşı'nın kanatından sarı-lacivertlilere yüklenirken Aykut Kocaman ve talebeleri ters kanada oyunu çevirerek buna cevap bulmaya çalıştı.

Taraftarından yoksun olmasına rağmen Süper Lig'in yenisi Göztepe'nin istekli ve coşkulu oyunu ise beğeni topladı.