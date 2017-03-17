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FEÖ'cü Yılmazer'in kızının evinden bunlar çıktı

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FEÖ'cü Yılmazer'in kızının evinden bunlar çıktı
İstanbul eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in Sakarya Barosu’na kayıtlı avukat kızı Fatma Saadet Yılmazer, sağlık kontrolundan geçirildikten sonra İstanbul’a gönderildi. Yılmazer'in evinde 1'i ruhsatsız 4 silah da ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı üzerine İstanbul eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in kızı avukat Fatma Saadet Yılmazer Adapazarı’nda gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Fatma Saadet Yılmazer’in evinde arama yaptı. Babasının avukatlığını yapan Fatma Saadet Yılmazer’in evinde yapılan aramada babasına ait 3’ü ruhsatlı biri ruhsatsız 4 tabanca ele geçirilirken; bilgisayar, hard disk, hafıza kartı, telefon, 1 dolarlar, Bank Asya’ya ait hesap cüzdanları ve terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen’e ait kitap ve CD’lere el konuldu.

Bugün Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirelen Fatma Saadet Yılmazer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Yılmazer hastaneden çıkarken gazetecilerin sorularına cevap vermedi.

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