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Fernando Torres ölümden döndü

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Fernando Torres ölümden döndü
Atletico Madrid’in İspanyol golcüsü Fernando Torres, dün akşam oynanan Deportivo maçında rakibinin darbesiyle sert bir şekilde yere düşerek kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Atletice Madrid’in tecrübeli futbolcusu Fernando Torres, La Liga’nın 25. haftasında oynanan Deportivo-Atletico Madrid maçında çok ciddi bir sakatlık yaşadı. Mücadelenin 85. dakikasında rakibinin darbesiyle yere düşen Torres, bir süre yerde hareketsiz kaldı. Dilinin boğazına kaçtığını anlayan takım arkadaşları hemen Torres'e müdahale etti.

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İspanyol futbolcuya ilk müdahaleyi takım arkadaşları yaparken, sahaya hemen sağlık ekipleri geldi. Kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırılan futbolcunun ambulansta kendine geldiği, bilinci açık bir şekilde hastanede gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

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