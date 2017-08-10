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Fethullah Gülen televizyon kanalı kurdu

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Fethullah Gülen televizyon kanalı kurdu
Türkiye'deki televizyon ve radyoları kapatılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Avrupa'daki bir uydu üzerinden yaptığı televizyon yayınıyla propagandasını sürdürüyor.

Türkiye'de propaganda yapma imkanı bulamayan FETÖ, televizyon ve radyo yayınları için yönünü Almanya'ya çevirdi. Mobility Channel adıyla daha önce otomobil yayınları yapan bir kanalı satın alan ve MC kısaltmasını kullanan örgüt, Merih Channel olarak yeniden isimlendirdiği kanalla propagandasını devam ettiriyor.

İlk olarak 2015 yılı başında yayın hayatına başlayan, ancak örgütle bağlantılı televizyonların Türksat'tan çıkarılmasının ardından Kasım 2015'te faaliyetlerini durdurdurmak zorunda kalan MC TV, bu yıl Almanya'da yeniden aktif hale getirilerek örgütün sesi haline dönüştürüldü.

Eutelsat firmasına ait Hotbird uydusundan yapılan yayının merkezi, Almanya'nın Hessen eyaleti görülüyor. 24 saat yayın yapan kanal, ağırlıklı olarak terör örgütüyle bağlantılı olduğu için kapatılan Samanyolu TV'nin dizilerine yer veriyor.

FETÖ elebaşının konuşmaları yayınlanıyor 

Günde 5 kısa haber bülteni bulunan kanalda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in konuşmaları sıklıkla yayınlanıyor. Örgüte bağlı bir dergi ve sözde bir yardım kuruluşunun tanıtımının yapıldığı kanalda, başka reklam bulunmuyor. Örgütün aynı adla, yine Avrupa'dan yayın yapan bir de radyosu bulunuyor.

Kanalın yayın kalitesinin düşük olduğu gözlenirken, Youtube yayınını da genel olarak çok az kişi izliyor.  

Örgütün TV ve radyo yayını için Avrupa'yı seçmesi, PKK'yı anımsatıyor. Bölücü terör örgütünün de, uzun zamandır değişik adlarla Avrupa uydularından TV yayını yaptığı biliniyor. 

Avrupa'daki bazı kanalları mahkeme kararıyla kapatılan ya da uydu şirketlerinin yayınını durdurduğu PKK'nın, FETÖ kanalı MC TV gibi Hotbird uydusunda yayın yapan 3 kanalı bulunuyor. 

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