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FETÖ ana davasında flaş gelişme!

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FETÖ ana davasında flaş gelişme!
Ankara Cumhuriyet Başsvacılığındaki yeni iş bölümüne göre, başsavcıvekilleri Ali Kuşçuoğlu, Ergün Şahin ve Mehmet Odabaşı, darbe soruşturmalarının da yürütüldüğü Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevlendirildi.

Ankara Adliyesi'nde, Yüksel Kocaman'ın başsavcı olarak atanmasının ardından, beklenen görev değişimi, adliyenin internet sitesinden yayınlanarak duyuruldu.

Atamalarda, FETÖ soruşturmalarını yürüten ekibin başındaki Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen ile aynı büroda görev yapan KPSS soruşturmalarının savcısı Yücel Erkman'ın yerlerinin değiştirilmesi dikkat çekti.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararnamesi ile Ocak ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilen Yüksel Kocaman'ın ardından Ankara Adliyesi'nde yeni görev değişiklikleri yapıldı.

Birçok savcının yeri değişirken Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun başına getirildi. Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Mehmet Odabaşı da İşçimen'in koltuğuna oturdu.

Öte yandan KPSS yolsuzluklarına yönelik yaptığı soruşturmalarla tanınan ve bugüne kadar sınav yolsuzluklarıyla ilgili 10 ayrı dava açılmasını sağlayan savcı Yücel Erkman da Zamanaşımı Bürosu'nda görevlendirildi.

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