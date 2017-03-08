Bugünkü YENİÇAĞ »

FETÖ çatı iddianamesi kabul edildi

»
FETÖ çatı iddianamesi kabul edildi
Ankara 17. Ağır Ceza mahkemesi, 221 sanıklı FETÖ ana karargah iddianamesini kabul etti.

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay’daki eylemlerle ilgili, arasında sözde “Yurtta Sulh Konseyi” üyelerinin de bulunduğu 221 kişi hakkında hazırlanan “çatı iddianamesi” olarak bilinen ana karargah iddianamesi Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Yıldırım'ın korumaları zehirlendiYıldırım'ın korumaları zehirlendiFETÖ çatı iddianamesi kabul edildiFETÖ çatı iddianamesi kabul edildiEbu Hanzala gözaltına alındı!Ebu Hanzala gözaltına alındı!Ehliyet sınavlarında yeni dönemEhliyet sınavlarında yeni dönem32 ilde FETÖ opersyonu32 ilde FETÖ opersyonu"Yeşil kategori"de aranıyordu etkisiz hale getirildi"Yeşil kategori"de aranıyordu etkisiz hale getirildiAkşener'den canlı yayında çarpıcı açıklamalarAkşener'den canlı yayında çarpıcı açıklamalarTrenin altında kalan kızın telefonunu çaldılarTrenin altında kalan kızın telefonunu çaldılarYGS’ye girecekler içi son uyarıYGS’ye girecekler içi son uyarıCIA, telefonları ve televizyonları dinliyorCIA, telefonları ve televizyonları dinliyor
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti