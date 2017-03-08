FETÖ çatı iddianamesi kabul edildi

Ankara 17. Ağır Ceza mahkemesi, 221 sanıklı FETÖ ana karargah iddianamesini kabul etti.

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay’daki eylemlerle ilgili, arasında sözde “Yurtta Sulh Konseyi” üyelerinin de bulunduğu 221 kişi hakkında hazırlanan “çatı iddianamesi” olarak bilinen ana karargah iddianamesi Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.