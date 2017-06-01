FETÖ davasına bakan o hakimler değiştirildi

Kayseri’de FETÖ davalarının görüldüğü 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkan ve üyelerinin görev yerleri, Hakim ve Savcılar Kurulu HSK'nın gece yayımlanan kararnamesiyle değiştirildi.

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan davaların görüldüğü Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Ağır’ın görev yeri Hakim ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) gece kararnamesi ile değişti.

Bazı yer bölge adliye mahkemesi daire başkanı ve üyeleri ile adli yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi çalışmaları Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince sonuçlandırılarak karara bağlandı.

HSK kararı ile FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan davaların görüldüğü Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakim Mehmet Ağır, 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başkan olurken, 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Murat Şamlı da 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na getirildi.

ÜYELER DE DEĞİŞTİ

Ayrıca 2. Ağır Ceza Mahkeme üyesi hakim Ömer Tarakçı 1. Ağır Ceza Mahkemesi üyeliğine atanırken, hakimler Ahmet Topal ve Hanife Ok 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne üye hakim olarak geldiler. Hakim Gökçe Bahar Öztürk de 3. Ağır Ceza Mahkeme üyesi olurken, hakim Zeliha Ertan 1. Ağır’a, hakim Musa Akyıldız da 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne üye hakim olarak atandı.

Öte yandan, HSK, Kayseri 2. Çocuk Mahkemesi’nin 05.06.2017 tarihi itibariyle faaliyetlerinin durdurulmasına 2. Çocuk Mahkemesi’nde görülmekte olan dava, iş ve arşiv dosyalarının 1. Çocuk Mahkemesi’ne devrine karar verdi.