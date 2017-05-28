Hahahahahahahaha...

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Savcı ve Hâkim Reşat Petek yargılamayı yaptı, kalemini kırdı ve kararını açıkladı: FETÖ destekçisi CHP...

1967'den 2017'ye kadar geçen 50 yılda sağ ve sol partiler iktidar oldular.

Sol parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni kast ediyorum ki son 50 yılın brüt 6,5 yılında iktidar olabildi.

Brüt çünkü 4,5 yılını Millî Selamet Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partileri ile koalisyon kurarak iktidar olabildi.

CHP son 50 yılda net olarak sadece 2 yıl tek başına iktidar olabildi.

Sağ partiler ise son 50 yılda brüt 48 yıl net 43,5 yıl iktidar oldular Türkiye Cumhuriyetinde.

Evet, gelelim konumuza.

Fethullah Gülen, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 1967 yılından bugüne kadar devlet içinde yapılandırılmış!

Bu müthiş tarihi tespiti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, hazırladıkları 661 sayfalık raporu sunumunda bir fotokopi belge ile açıkladı.

Vay CHP vay Türkiye Cumhuriyeti'nin son 50 yılının sadece 2 yılında tek başına iktidar olarak Fethullah Gülen Terör Örgütü'nün Türkiye Cumhuriyeti devletinin askerini, polisini, hâkimini, savcısını, üniversitelerini, bürokrasisini, medyasını ele geçirmesini sağladın, demek ki suçlu sensin.

48 yıl bu ülkede iktidar olan sağ partilerin Fethullah Gülen ile hiçbir siyasi bağını bulamadı 15 Temmuz darbe araştırma komisyonu da bula bula Gülen'in 1967 yılında CHP'ye yaptığı 5 bin liralık bağış makbuzunu buldu.

Vallahi billahi tebrikler ve alkışlar Reşat Petek'e.

Reşat Petek'in Gülen hakkındaki övgü dolu yandaş sözlerini bir kenara bırakalım.

Çünkü 17-25 Aralık öncesidir ve saflık, kandırılmışlık dönemidir.

Cumhurbaşkanı, Başbakan, AKP'liler FETÖ olayında 17-25 Aralık tarihini milat alıyorlar ama iş CHP'ye gelince 1967'den kalma kapı gibi sağlam (!) bir fotokopi belge ile Fethullah Gülen-CHP fiili iş birliğini resmen açıklıyorlar.

Kim bu açıklamayı yapan Reşat Petek biliyor musunuz?

Ankara Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra hâkim adaylığı, cumhuriyet savcı yardımcılığı, cumhuriyet savcılığı ve cumhuriyet başsavcılığı görevlerinde bulunan bir hukuk adamı.

Reşat Bey öncelikle bu tarihi belgeyi komisyona kim ya da hangi devlet kurumu gönderdi onu açıkla.

CHP'lilerin, "çakma" olarak adlandırdıkları bu belge acaba CHP'nin arşivinden mi alındı, devlet arşivinden mi?

Bakın size bir gerçeği hatırlatayım.

12 Eylül 1980 darbesini yapan Kenan Evren ve komutanlar, o gün içlerinde CHP'nin bulunduğu siyasi partileri yasakladılar ve tüm partilerin tüm arşivlerini kağıt fabrikalarına göndererek imha ettiler.

Peki, bu belge nereden çıktı?

Fethullah Gülen'in CHP ile olan yakın ilişkilerini ve iş birliğini belgelemek için sakladığı bir belgeyi MİT ya da Emniyet ele geçirip delil (!) diye Reşat Petek'e iletmiş olabilir mi?

Ya da Gülenci itirafçılar sunmuş olabilir bu tarihi belgeyi.

Adalet Bakanı çıkmış, "Türk yargısı ezber bozmuştur" diyor. Reşat Petek de Fethullah Gülen'in 50 yılın 48 yılında iktidar olan AKP ve diğer sağ partilerin FETÖ ile ilişkisine ait tek bir delil bulamıyor ama CHP'ye yaptığı bağışın makbuzunu bularak ezber bozuyor.

Özetleyeyim efendim, yormayayım sizleri.

Savcı ve Hakim Reşat Petek'in Türk Milleti adına verdiği yargı kararını açıklıyorum:

48 yıl iktidar olan sağ partiler Fethullah Gülen Cemaati'nin devlette örgütlenmesinden SORUMSUZ olduklarından beraat ettiler.

50 yıl önce 1967'de CHP'ye 5 bin lira bağış yaptığına dair fotokopi bir belge ki Türkiye'de ve dünyada hiçbir mahkemenin delil saymayacağı bağış makbuzu yakalanan CHP, Gülen Cemaati'nin devlette örgütlenmesinden SORUMLU ve mahkumiyetine karar verildi.

Temel fıkrası gibi değil mi?