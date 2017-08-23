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FETÖ firarisi Emniyet Müdürü yakalandı

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FETÖ firarisi Emniyet Müdürü yakalandı
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve aylardır aranan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Turgut Özkasap yakalandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aylardır aranan Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığında görevliyken ihraç edilen 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Turgut Özkasap’ın, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bir dairede saklandığı ihbarı alındı.

KAMERA SİSTEMİ KURMUŞ

Evden çıkmayan ve gelip gidenleri görebilmek için evin çevresini kamera sistemi ile kontrol ettiği belirlenen Özkasap’ın yakalanması için polis operasyon başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izin sonrası eve baskın düzenleyen ekipler, Özkasapı gözaltına aldı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilen Özkasap,ÿardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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