FETÖ firarisi rektör TRT ekranlarında

FETÖ firarisi olduğu belirtilen ve KHK ile ihraç edilen eski Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Osman Eğri'nin TRT Diyanet’in önceki akşam yayınlanan bir programında konuşması, sosyal medyada tepki çekti.

TRT Diyanet kanalında “Yedi Veli Yedi Fetih” adlı programda her hafta farklı konuklar yer alıyor. Önceki akşamki programda ise FETÖ firarisi olduğu belirtilen eski Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Osman Eğri konuk olarak izlettirildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile ihraç edildiği belirtilen Osman Eğri’nin eski programına TRT'nin yer verilmesi sosyal medyada tepki çekti. Bunu üzerine TRT’den açıklama geldi. Açıklamada, eski kayıtların gözden geçirildiği, Osman Eğri’nin 17-25 Aralık sürecinden önce konuk olduğu anlatıldı. TRT'den yapılan açıklama şöyle: