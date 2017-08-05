Bugünkü YENİÇAĞ »

FETÖ firarisi rektör TRT ekranlarında

»
FETÖ firarisi rektör TRT ekranlarında
FETÖ firarisi olduğu belirtilen ve KHK ile ihraç edilen eski Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Osman Eğri'nin TRT Diyanet’in önceki akşam yayınlanan bir programında konuşması, sosyal medyada tepki çekti.

TRT Diyanet kanalında “Yedi Veli Yedi Fetih” adlı programda her hafta farklı konuklar yer alıyor. Önceki akşamki programda ise FETÖ firarisi olduğu belirtilen

eski Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Osman Eğri konuk olarak izlettirildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile ihraç edildiği belirtilen Osman Eğri’nin eski programına TRT'nin yer verilmesi sosyal medyada tepki çekti. Bunu üzerine TRT’den açıklama geldi.

Açıklamada, eski kayıtların gözden geçirildiği, Osman Eğri’nin 17-25 Aralık sürecinden önce konuk olduğu anlatıldı.

TRT'den yapılan açıklama şöyle:

İlgili Haberler
CHP'li Yarkadaş: TRT'de yandaşlara servet dağıtılmışFETÖ'nün kanalındaydı, TRT'ye geçti!
  • Yorumlar 2
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Kurtarılan göçmen bebek askere böyle gülümsediKurtarılan göçmen bebek askere böyle gülümsediDeniz Kuvvetleri'ne atanamamıştı! Veysel Kösele kararını verdiDeniz Kuvvetleri'ne atanamamıştı! Veysel Kösele kararını verdiAKP'li vekilden YAŞ eleştirisiAKP'li vekilden YAŞ eleştirisiSuriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyatYeni Kara Kuvvetleri Komutanı'nın kardeşi hangi partiden çıktı?Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı'nın kardeşi hangi partiden çıktı?Trafik cezalarında flaş skandalTrafik cezalarında flaş skandalFETÖ firarisi rektör TRT ekranlarındaFETÖ firarisi rektör TRT ekranlarındaBurası İstanbul... Bir anda yol çöktü!Burası İstanbul... Bir anda yol çöktü!Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30 yaralıAmasya'da yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30 yaralıEge'de yine deprem!Ege'de yine deprem!
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti