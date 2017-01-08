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FETÖ iddiasıyla açığa alınan polis intihar etti

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FETÖ iddiasıyla açığa alınan polis intihar etti
İstanbul’da ‘FETÖ’yle bağı olduğu iddiasıyla açığa alınan polis memuru intihar etti.

Anadolu Adalet Sarayı’nda görev yapan Sadullah K. hakkında, idari soruşturma kapsamında açığa alma kararı verildi.

Adliyedeki polis merkezine gelen yetkiler, Sadullah K.’nın silahını ve kimliğini istedi. Ancak K. kafasına tabancasıyla bir el ateş ederek intihar etti.

Sadullah K.’nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından adli tıp kurumuna sevk edildi.

DHA’nın haberinde, polis memuruna açığa alındığına ilişkin herhangi bir bilgi verilmediği ve resmi bir tebligat da yapılmadığı, sadece silahı istenip emniyete davet edildiği bilgisi de yer aldı. 

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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