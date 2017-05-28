FETÖ ile mücadeleye fren mi?

Geleceğe dair kaygılarımız artıyor.

15 Temmuz Darbesini Araştırma Komisyonu raporu "dağ fare doğurdu" deyimi ile özetlenebilir.

Komisyon Başkanı Reşat Petek'in yaptığı açıklamada; bizim gibi uzun yıllardır devletin içindeki bu yapılanmaya dikkat çeken gazeteciler için yeni bir şey yok... Raporun eklerini incelemek gerek...

Basın açıklamasında; FETÖ'nün ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğu, kendini nasıl gizlediği, amacına ulaşmak için her yolu mübah saydığı, kendilerini deşifre etmemek için örgüt üyelerinin birbirleri ile ilgili dahi suçlama, tutuklama ve jurnal yapabilecekleri anlatıldı...

8 yıl önce, emekli Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş ile yaptığımız programlardan biriydi. Vural Savaş üretkenliği ile çok sayıda kitap çıkarıyor, benim kurucusu olduğum BAĞIMSIZ adlı haber analiz dergisinde de köşe yazıyordu.

Vural Savaş, Ergenekon ve Balyoz operasyonları ile ilgili talimatın çok önceden Fethullahçı örgüte verildiğini anlatıp ekliyordu; "Ben, Fethullah Gülen'in Ergenekon operasyonlarından önce verdiği iki talimatı hatırlatmak istiyorum... Biri şu; 'mahkemelerin altını üstüne getirin, durumunuz müsait, bir alacaksanız bin harcayın, mühim olan mahkûm ettirmektir, avukat tutun, bununla yetinmeyin hakim kiralayın...' "

Fethullah Gülen'in verdiği ikinci talimat ise Atatürkçülere yönelik olandı... Bunu bizzat "deneyimleyerek" öğrendik! Ulusalcılar, Kemalistler; başta TSK olmak üzere tüm anayasal kurumlardan ve medyadan tasfiye edilecek!

Geçen sürede kumpas davaları dahil AKP'nin koruma kalkanı ve iş birliği ile bu emperyalist projeleri harfiyen uyguladılar. 17/25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının ardından iktidar ile FETÖ arasında başlayan çatışma ile bugünlere geldik...

Yıllarca emperyalizmin FETÖ'ye yaptırdığı kumpasların sözcülüğünü yapanlar bugün darbe araştırıcısı olarak vitrinlerde yer alıyor!

15 Temmuz Darbesini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek de bunlardan biri değil mi? TV'lerde önüne gelene FETÖ, FETÖ'cü diyerek kendi bağlantılarını aklama çabasında olan kumpas davalarının itibar cellatlarına ne demeli?

Ne diyordu örgüt lideri Fethullah Gülen; "Son ana kadar kendinizi deşifre etmeyin!"

Komisyonun yaptığı açıklamada; FETÖ'nün en etkili olduğu, FETÖ'cü devlet yapılanmasının siyasi ayağı olan, bu yolla anayasal kurumlarda bu örgütün yerleşmesine olanak sağlayan siyasilerden bir iz bile yok.

Peki ne var? Fethullah Gülen'in CHP'ye 1967 yılında bağış yaptığına dair iddia var! Yandaş basın üzerine atladı.

Yani FETÖ'nün siyasi ilişkisi ile ilgili koca araştırma komisyonu bunu mu bulmuş? Gülen 50 yıl önce CHP'ye bağış yapmış! CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu o makbuzun da sahte olduğunu açıkladı ya... Mesele bu değil... FETÖ ile mücadele sulandırılmıyor mu?

Bu hain örgüt ile mücadele ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın motivasyonu ile götürülmüştü. Uzun süredir sağından solundan patlaklar veriyor...

Damat Kavurmacı olayından, gazetecilere yönelik FETÖ yapıştırmasına kadar... İktidarı eleştirenler için FETÖ'cü etiketi hazırlanmış. Bu örgüte bundan daha iyi malzeme sağlanamaz!

15 Temmuz Darbesini Araştırma Komisyonu dinlenmesi gereken onlarca isim varken neden dinlemedi? Tutuklu, darbeye karışmış, itirafçı bir çok isim var. Neden bunlar dinlenmedi?

Korkulan nedir?

Sayfa komşum Arslan Bulut'un dünkü yazısını mutlaka okuyunuz. Bulut yazısında Türkiye Gazetesi Yazarı Fuat Uğur'un darbe gecesinden aylar önce yaptığı uyarılara dikkat çekiyordu. Uğur; Fethullah Gülen'in halife olmak istediğini, Hususiler isimli FETÖ içindeki yapının TSK'daki hücreleri uyandırdığını, darbeye direnen askerleri "deşifre etmekle" tehdit ettiklerini anlatıyor ve devletin tüm kurumlarını darbe olacağına dair uyarıyordu!

İktidar açısından FETÖ ile mücadelede koç başı olarak görülen 15 Temmuz darbe girişimi sayısız sorularla hâlâ aydınlatılmayı bekliyor. Bakalım raporu inceleyince CHP nasıl yanıt verecek...