FETÖ mahkemeleri gerçeklerin üzerini mi örtsün?

Gaziantep'in AKP'li milletvekili Şamil Tayyar, "FETÖ ile mücadelede önce aşağıyı temizlemeye çalıştılar. Ama aşağıyı temizlerken o bilgileri nerelerden aldılar? Ağırlıklı olarak yöneticilerden ama siz yöneticileri temizlememişsiniz ki. Olması gereken yukarıdan aşağıya doğru temizlikti." dedi.

Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ise FETÖ ile mücadelenin iyi gitmediğini, FETÖ'nün yeniden örgütlenme çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

AKP'nin tehdidin boyutunu hâlâ anlamadığını belirten Özdağ, "Bu, Reşat Petek gibi Ergenekon ve Balyoz kumpaslarının halkla ilişkiler sorumluluğunu üstlenmiş bir şahsiyetin, sözde araştırma komisyonu başkanlığına getirilmesinden de anlaşılmıştır" ifadesini kullandı ve şöyle dedi:

"FETÖ, devletin kılcal damarlarına sızacak, kapsamlı plan yapacak ancak 15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın nerede olduğunu da Sözcü gazetesinin internet sitesinden öğrenecek! Bu, insan aklına yapılmış en büyük hakaretlerden birisidir. Sözcü gazetesi tutuklamaları, FETÖ ile mücadelenin sulandırılmasıdır. FETÖ ile mücadelenin halkın gözünde itibarsızlaştırılmasıdır."

Türk milliyetçilerine yönelik kumpasların da hazırlandığına yönelik duyumlarının olduğunu belirten Özdağ, "Türk milliyetçiliği içinden FETÖ çıkmaz." değerlendirmesini yaptı.

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Diğer taraftan, FETÖ davasına müdahil olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, "İçerideki bu teröristler, dışarıdaki birtakım güçler tarafından muhtemelen psikolojik olarak rahatlattırıldı. Eğer ki siyaseten 'kontrollü darbe' derseniz ve bu kontrollü darbe girişimi basında da yansıma bulursa, basının bir tarafıyla siyasetin bir tarafı, yaşanmış 15 Temmuz'u, Meclis'i, külliyesi bombalanmış, şehitlerin olduğu 15 Temmuz için 'kontrollü yapılmış' deniyor. Basın da bunu görüyorsa içeridekiler de bu psikolojiyle rahatlamış bir şekilde karşımıza çıkıyorlar." dedi.

FETÖ'cü darbecilerin psikolojik olarak düzelmesi için dışarıdan destek verildiği belli oluyor ama mahkemelerde taraflar her türlü iddiayı ileri sürebilir

Mahkemelerin görevi, iddiaları araştırmaktır. Mahkeme, "Bu iddialar ileri sürülemez" diyemez.

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Kimse, yaşanan olayın bir darbe girişimi olduğu gerçeğini reddetmiyor ki! Mesela CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, FETÖ adı verilen, devlet içerisinde yapılanmış bir çetenin darbe girişiminde bulunduğunu, ancak bunun farkına varılıp 15 Temmuz'da kontrollü bir darbeye dönüştürüldüğünü söyledi. Bu yönde deliller de var! Meselâ, 15 Temmuz'dan üç ay önce, "Hususiler"in FETÖ'cü subayları darbeye ikna etmek için Ankara'ya gönderildiğini, devlet içinde bilmeyen yokmuş! MİT raporunda ise "Hususiler"in polis, asker, istihbarat ve yargı içindeki deşifre olmamış örgüt mensuplarına denildiği ve deşifre olanların yurt dışına kaçtığı belirtiliyor!

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İşte bu yüzden Kamil Okyay Sındır da Komisyon Başkanı Reşat Petek'in komisyon raporuyla ilgili açıklamaları için FETÖ'nün "özellikle de kendi iktidarı döneminde, aynı menzilde yol aldıkları süreç sonrasında yapılanmış, yapılandırılmış veya yapılanmasına göz yumulmuş olduğu gerçeğinin üstünü örtebilmek amacıyla, hedef saptırmaya yönelik nafile bir çaba sergilemiştir." ifadelerini kullandı.

Şimdi mesele, "Bu durumun ortaya çıkması, sanıkların lehine mi olur aleyhine mi olur?" meselesi değildir!

Mesele gerçeklerin ortaya çıkarılmasıdır. Mahkemelerin, gerçeklerin üzerini örtmek gibi bir görevi yoktur. Komisyonların da...

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Mehmet Ali Özpolat'ı da kaybettik.

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TRT'de bir ömür boyu, Türk kültürü ve Türk Dünyası ile ilgili programlar yapan, asil Türk evladı Mehmet Ali Özpolat'ı da kaybettik. Bir ara Malatya milletvekili adayı da olan Özpolat bir Aşkabat gezisinde bana bir Türkmen telpeği hediye etmişti. Yılda birkaç defa telefonla görüşürdük. Kalplerimizin bir olduğunu bilirdik. Allah rahmet eylesin.