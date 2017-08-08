FETÖ para akışını böyle gerçekleştirmiş

Batman'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada, terör örgütünün para transferlerini örgüt evlerinde kalan öğrenciler adına açtırdıkları banka hesabı üzerinden gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 68'i tutuklu 79 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütünün "bölge talebe mesulü" (BTM) olduğu öne sürülen üniversite öğrencisi Ö.Ç'nin ifadesine yer verildi.

Sanık Ö.Ç ifadesinde, FETÖ'nün bünyesinde evlerde kalan öğrenciler adına Bank Asya'dan hesap açıp, kart çıkarttırdığı ve bunları öğrencilerden alıp örgütün üst düzey yetkililerine verdiğini, böylece örgütün üst düzey üyelerinin isimlerinin akçeli işlere karıştırılmadığını anlattı.

HESAP AÇTIRIP, KARTLARI ALMIŞLAR

"Burak" kod isimli "büyük bölge talebe mesulü''nün (BBTM) öğrencileri alıp, Bank Asya şubesine gittiğini belirten Ö.Ç'nin, ifadesinde şunlar yer aldı:

"Hesap açtıktan sonra banka kartı müracaatında bulunduk. Yaklaşık 10 gün sonra tekrar aynı şubeye giderek adımıza düzenlenmiş bankamatik kartlarını aldık. Şubeden çıkar çıkmaz Burak kartlarımızı elimizden aldı. Aynı şekilde Muhammed ve Ömer kod adlı şahısların da diğer öğrenci gruplarını bankaya getirerek, aynı yöntemi uyguladıklarını bankada gördüm."

Daha sonra evlerde kalan öğrenciler adına düzenlenen banka kartlarının örgütün sözde üst düzey görevlilerine ve örgütten maaş alan şahıslara verildiğini öğrendiğini belirten Ö.Ç, ifadesinde şunları anlattı:

"Cemaat içerisindeki üst düzey kişilere maaşları adımıza tanzimli kartlar aracılığı ile yapılmasının amacı para akışının deşifre olmasını engellemekti. Bu sistemle cemaat içerisinde gerçekleşen yurt içi ve yurt dışı hesap hareketleri ve para transferleri gizlenirdi. Öğrenciler adına açılan hesaplara yatırılan para miktarları dikkat çekmemesi için aylık 3-4 bin lirayı geçmezdi."

Yöntemle FETÖ'nün örgüt içinde para akışı ve hesap hareketlerinin dikkat çekmesini önlemenin amaçlandığını vurgulayan Ö.Ç, şu ifadeleri kullandı:

"Adıma açılan hesaba ait kart 2016 Mayıs ayı içerisinde 'Burak' kod adlı şahıs tarafından iade edildi. Teslim edilene kadar kartın Burak ve Emre kod adlı şahıslar tarafından kullanıldığını biliyorum. İade etmelerinin nedeni ise olası bir polis operasyonunda üzerlerinde bulunması halinde izah edemeyecekleri için teslim ettiklerini söylediler. Bu sistemle cemaat içerisinde gerçekleşen yurt içi ve yurt dışı hesap hareketleri ve para transferleri gizlenirdi."