FETÖ sanığı Atalay Demirci'ye tahliye

FETÖ/PYD kapsamında tutuklanan komedyen Atalay Demirci bugün çıktığı mahkemede tahliye oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, komedyen Atalay Demirci hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, Demirci'nin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamalarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Bugün hakkında düzenlenen iddianame kapsamında Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Demirci, ifadesinde örgütsel ilişkilerine ilişkin isim ve bilgi verdi.

FETÖ ile Dünya Radyo'da çalıştığı 2002 yılında "Vefa" kod adlı Muhammed Yusuf Kulaksız isimli şahıs vasıtasıyla tanıştığını kaydeden Demirci, 2005'te sohbetlere katıldığını, 2006 yılında ABD turnesinde Gülen ile tanışmak için Pensilvanya'ya gittğini, burada gösteri yaptığını kaydetti.

Demirci, "Fetullah Gülen'i ziyaret etmenin manevi hazzı" bahane gösterilerek kendisine ücret ödenmediğini, para istemesine rağmen örgütün ücret vermeyi reddettiğini hatta bu yüzden dışlandığını ileri sürdü.

2013 yılında popüler olunca örgütün kendisi ile tekrar irtibat kurmaya çalıştığını öne süren Demirci, Enes Kanter ile sosyal medya kanalı ile Hakan Şükür ile ise 2008'den bu yana tanıştığını ileri sürdü.

Demirci, iddianamede yer alan sosyal medya yazışmalarını inkar etmedi. Demirci'nin avukatı Hakan Tunçkol da savunma yaptı.

Mahkeme heyeti; delillerin toplanmış olması, tutuklu kalınan süre ve şüphelinin örgüt ilişkilerine ilişkin bilgiler vermesi gerekçeleri ile adli kontrol ve yurtdışı yasağı tedbirleri konulmak suretiyle şüphelinin tahliyesine karar verdi. Atalay Demirci, her Çarşamba adresinin bulunduğu karakola imza verecek.