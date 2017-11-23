Bugünkü YENİÇAĞ »

FETÖ sanığı hakimden 'şeytana uydum' savunması

»
FETÖ sanığı hakimden 'şeytana uydum' savunması
FETÖ/PDY sanığı eski hakim Göçer, savunmasında, "Öncelikle şu malum yapının gerçek yüzünü görmediğim için pişmanım. Şeytana uydum, büyük hata ettim. Her şeyimi kaybettim." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan on beşer yıla kadar hapis cezası istenen eski hakimler Mustafa Göçer ve Harun Gökdağ'ın yargılanmasına başlandı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinde yapılan duruşmaya, tutuksuz sanık eski hakim Mustafa Göçer ile avukatı katıldı. Diğer tutuksuz sanık eski hakim Harun Gökdağ ise duruşmaya gelmedi.

Ceza Dairesi Başkanı Nazım Durmaz, sanıkların kullandıkları telefonlara ilişkin HTS kayıtlarının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca mahkemeye gönderildiğini tutanağa geçirdi.

İddianameye ilişkin özet bilgi veren başkan Durmaz, iddianamede sanık Göçer'in Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde hukuk dairesi hakimi olarak görev yaptığı, Bank Asya'dan kredi kullandığı, etkin pişmanlık gösterdiği ve ByLock kullandığının tespit edildiği yönünde bilgiler bulunduğunu tutanağa yazdırdı.

Duruşmada kimlik tespitinin ardından söz alan sanık Göçer savunmasında, "Öncelikle şu malum yapının gerçek yüzünü görmediğim için pişmanım. Nasıl olmayayım ki. Ocağıma ateş düştü. Kader diyorum, sabrediyorum. İnsanlar aldanır. Şeytana uydum, büyük hata ettim. Her şeyimi kaybettim. Malum yapının darbe gününe kadar silahlı terör örgütü olduğuna dair bir durum söz konusu olmamıştı. Malum yapı, bir şekilde suç örgütüne evrilmiştir." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Karayoluna 25 tonluk borular devrildiKarayoluna 25 tonluk borular devrildiDışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan NATO açıklamasıDışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan NATO açıklamasıFETÖ sanığı hakimden 'şeytana uydum' savunmasıFETÖ sanığı hakimden 'şeytana uydum' savunmasıFatih Altaylı hakkında karar çıktıFatih Altaylı hakkında karar çıktıNTV Spor yayın hayatına veda edecekNTV Spor yayın hayatına veda edecekYargıtay Başkanı Cirit: "6 milyon 900 bin şüpheli var"Yargıtay Başkanı Cirit: "6 milyon 900 bin şüpheli var"Ankara'daki IŞİD okulundan 60 çocuk kurtarıldıAnkara'daki IŞİD okulundan 60 çocuk kurtarıldıErdoğan: "Darbecilerin tamamı tasfiye edildi"Erdoğan: "Darbecilerin tamamı tasfiye edildi"MEB'den Öğretmenler Günü için Atatürk'süz kamu spotuMEB'den Öğretmenler Günü için Atatürk'süz kamu spotu'TSK hainlerden temizlendikçe daha da güçlenecek''TSK hainlerden temizlendikçe daha da güçlenecek'
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti