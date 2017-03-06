FETÖ sanığı işadamı: AKP'li olmasaydım ihale alamazdım

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Kartlısan Geri Dönüşüm Firması'nın sahibi Volkan Kartlı, seçim zamanlarında AKP'ye yardım ettiğini, başka partiden olsaydı ihalelerin kendilerine verilmeyeceğini ileri sürdü.

Denizli 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin duruşma salonu haline getirilen Denizli Kongre ve Kültür Merkezi’nde görülen davanının bugünkü 6’ıncı duruşmasında, ilk olarak akaryakıt istasyonu sahibi işadamı Ali Ayrancı ile Kartlısan Geri Dönüşüm Şirketi’nin sahibi işadamı Volkan Kartlı savunma yaptı.

“REİS DEĞİL, CUMHURBAŞKANI”

Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Denizli Genç İşadamları Derneği’ne (DİAD) bazı siyasi isimlerle birlikte katıldığını söyleyen Kartlı “Siyasilerle birlikte DİAD’ın toplantılarına katıldım. DİAD popüler bir dernek haline gelmişti. Cumhurbaşkanımızda ödül vermişti. Derneğin her programına devlet büyükleri katıldı. Terörle bağlantısını düşünmedim. Derneğe siyasilerle birlikte girdim. 17-25 Aralık sürecinden sonra Halil Pekdemir, AK Parti Milletvekili Şahin Tin, Ali Aygören ve Can Pekdemir ile birlikte toplantı yaptık. Halil Pekdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın DİAD’ın üst kuruluşu olan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu’ndaki (TUSKON) bir konuşma nedeniyle dernekten istifa etmemiz gerektiğini söylediğini hatırlattı. Biz de Reis’imizin bu isteğiyle topluca istifa ettik” dedi. Kartlı’nın ‘Reis’ tanımlamasının ardından mahkeme başkanı araya girerek, “Reis diye kast ettiğiniz kişi Cumhurbaşkanı değil mi O halde Cumhurbaşkanı sıfatını kullanınız” diyerek uyardı.

“BAŞKA PARTİDEN OLSAM İHALE VERMEZLERDİ”

Savunmasında kendisinin AKP üyesi olduğunu ifade eden Kartlı, “Şirket olarak seçim dönemlerinde AK Parti’ye yardım ettik. Zaten başka partiden olsaydım, bana ihaleler verilmezdi. Hatta bir gün AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Denizli’de düzenlenen bir toplantıya geldi. Bu toplantıya DİAD ve başta sivil toplum kuruluşları ile AK Parti il örgütü de katıldı. Toplantıda Şamil Tayyar, o dönem Denizli’den CHP’den milletvekili adayı olan İlhan Cihaner’in seçilmemesi için her şeyin yapılmasını istedi. Bize broşürler verildi, bizde dağıttık” diye konuşarak savunmasını tamamladı.