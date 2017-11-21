FETÖ sanığı profesörler 221 bin 500 kez 'ByLock'a girmiş

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından YTÜ'de açığa alınan, aralarında profesörlerin de bulunduğu 83 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada, 35 kişinin toplamda 221 bin 500 kez "ByLock"a girdiği bildirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) açığa alınan, aralarında profesörlerin de bulunduğu 13'ü tutuklu 20'si firari 83 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada, 35 sanığın 20 ila 48 bin arasında değişen oranlarda ''ByLock''a erişim sağladığı belirtildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Prof. Dr. Abdullah Bal, Doç. Dr. Tamer Coşkun, Yrd. Doç. Dr. Fatih Karabiber ile eski araştırma görevlileri Bünyamin Yağcıtekin, İbrahim Özbek, Serdal Şahin ve Mehmet Rıfat Kamber, eski öğretim görevlileri Harun Akif Kabuk, Muhammed Çinkaya, Mustafa Dağcan Şentürk, Osman Gürbüz, Selahattin Aydoğdu ve Yusuf Duran ile 14 tutuksuz sanık katıldı.

Mahkeme Başkanı Taner Akıncı, sanıkların örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"a kaç kez eriştiklerine dair Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) yazı geldiğini belirerek, yazı içeriğini okudu.

Buna göre sanıklar Abdullah Bal, Ahmet Ayaz, Arif Karakaş, Bünyamin Yağcıtekin, Deniz Güney, Emrah Bulut, Ergün Yaşar, Fatih Karabiber, Giray Eşref Kıral, Halil Avcı, Hanefi Saraç, İbrahim Eren, İbrahim Özbek, İbrahim Şenel, İdris Aydın, İsmet Yiğitbaşı, Kıyas Kılıç, Kürşat Hakan Oral, Muhammed Çinkaya, Muhammet Balcılar, Murat Toprak, Mustafa Başıbüyük, Mustafa Dağcan Şentürk, Muzaffer Aydemir, Nevdil Günay, Osman Gürbüz, Recep Uysal, Salih Demirel, Selahattin Aydoğdu, Serdal Şahin, Süleyman Hakan Sevilgen, Şaban Çetin, Tamer Coşkun, Yasemin Sağlam ve Yusuf Duran'ın 20 ila 48 bin arasında değişen oranlarda "ByLock"a eriştikleri kaydedildi.

Bu sanıkların toplamda 221 bin 500 kez "ByLock"a girdikleri ifade edildi.

"ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen sanıklar Harun Akif Kabuk, Mehmet Akif Kamber, Samet Turan ve Sezai Coşkun hakkında ise henüz BTK'dan yazı gelmediği belirtildi.

60 sanığın dosyası ayrıldı

Mahkeme Başkanı Akıncı, sanıkların Bank Asya hesap dokümanlarına ilişkin dosyanın henüz bilirkişiden dönmediği söyledi.

Duruşmada, gelen evrakların okunmasının ardından 3 tanığın ifadesi alındı. Tanıkların ardından avukatlar ve tutuklu sanıklar gelen evrak, tanık ifadeleri ve taleplerine ilişkin beyanda bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, 20 sanık hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenilmesine karar verdi.

Tutuklu sanıklar açısından mağduriyet oluşmaması gözetilerek aralarında firari ve tutuksuz sanıkların da bulunduğu 60 kişi hakkındaki dosyanın bu davadan ayrılmasını ve ayrı bir esasa kaydedilmesini karara bağlayan mahkeme, "ByLock" görüşme içeriklerinin gelecek celseye kadar temini hususunda gerekli işlemlerin yapılmasına hükmetti.

Mahkeme, tutuklu 13 sanığın bu halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, tüm sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.