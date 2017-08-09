FETÖ sanığı Tuğamiral: Eşeklik yaptım, utandırmayın

FETÖ'nün darbe girişiminde Akıncı Üssü davasında yargılanan sanık eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, "Yaptığımın bir yanlış olduğunu, hatta eşeklik olduğunu söyledim" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın sanığı eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, Akıncı Üssü'ne, üs komutanına haber vermeden İstanbul'a gitmek için geldiği yönündeki beyanının hatırlatılması üzerine, "Yaptığımın bir yanlış olduğunu, hatta eşeklik olduğunu söyledim. Bunu beni utandırmak için tekrar tekrar söylemenize gerek yok." dedi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen davada çapraz sorgusu yapılan Harmancık, müştekilerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın, "Siz İstanbul'a dönüş yapmak için Akıncı Üssü'ne gittiğinizi söylediniz. Bugün de soru üzerine bunu teyit ettiniz. Akıncı Üssü'ne girdiğinizde ilk ne yaptınız?" sorusu üzerine, burada şaşkın bir kalabalıkla karşılaştığını, gittiği yerin 143. Filo olduğunu da sonradan öğrendiğini öne sürdü.

"Ulaştırma filosu 11. Filo. Siz gerçekten İstanbul'a gidecekseniz ulaştırma filosu olan 11. Filo'ya gitmeniz gerekmiyor mu?" diye sorulan Harmancık, "Nerede olduğunu bilmiyorum. Akıncı Üs komutanı olan arkadaşı görüp, onlar beni gönderirler zaten. Ben Akıncı Üs komutanını göreceğimi düşünerek gittim. Ondan sonrası onların beni yönlendirmesiyle olacaktı. Önce terör saldırısı, ardından TSK'nın yönetime el koyduğu yönünde haberler çıktı. Bu arada ben üs komutanını görmedim." diye konuştu.

Harmancık, soru üzerine, iznini General İzin Listesine eklemediğini, bunu kendisi adına yapacak mahiyetinin bulunduğunu söyledi.

AK Parti'nin avukatı Muammer Cemaloğlu'nun, "Genelkurmay Başkanına bilgi verdiğinizi söylüyorsunuz. Madem bir emir komuta zinciri içinde TSK'nın yönetime el koyduğunu düşünüyorsunuz, Genelkurmay Başkanı sizden neyin bilgisini alacak?" diye sorulan Harmancık, Genelkurmay Başkanı Akar'a televizyonlarda gördüklerine ilişkin bilgi verdiği yönündeki iddiasını tekrarladı.

"TSK içinde etkisiz bir eleman olduğunuzu söylediniz. Akın Öztürk'ün bahsettiği 'kararlıyız' cümlesinin size ait olmadığını öne sürdünüz. Madem onların gözünde etkisiz bir elemansınız darbeciler neden 'Sen kimsin, çekil, bu bizim komutanımız değil, etkisiz eleman, darbeci biziz, biz konuşacağız' demediler. Siz neden muhatapsınız?" sorusu üzerine Harmancık, "Bunu bana değil, bildiğiniz darbeciler varsa onlara sorun." dedi.

"Özer Zeren üsse girdiğinizde hiçbir anormallik olmadığından bahsediyor. Siz ise anormallik gördüğünüzü söylüyorsunuz. Bu çelişki değil mi?" sorusu üzerine Harmancık, deneyimli bir asker olduğunu, bakış açılarının farklı olabileceğini belirtti.

Akıncı Üssü'ne İstanbul'a gitmek için üs komutanına haber vermeden ve planlı bir uçuş olup olmadığını bilmeden geldiği yönündeki beyanı hatırlatılarak, "Oraya gittiniz ve bir uçak olmadığını gördünüz. Ne yapacaktınız?" sorusu üzerine Harmancık, "Ankara'ya geçecektim, otobüse ya da başka bir uçağa binip gidecektim." dedi.

"Akıncı'dan nasıl dönmeyi planlıyordunuz?" diye sorulan Harmancık, "Üs komutanına, 'Beni Ankara'ya gönder' diyecektim." karşılığını verdi. Üs komutanını tanıyıp tanımadığı sorulan Harmancık, komutanı tanımadığını ancak bir amiral olarak üs komutanına rica ettiğinde kendisini kırmayacaklarını bildiğini söyledi.

"Amiralsiniz, arama ihtiyacı olmadan oraya gidebiliyorsunuz." değerlendirmesi üzerine Ömer Faruk Harmancık, "Yaptığımın bir yanlış olduğunu, hatta eşeklik olduğunu söyledim. Bunu beni utandırmak için tekrar tekrar söylemenize gerek yok." diye konuştu.

"Yalan bir senaryo uydurmuşlar"

Harmancık, "Sinan Azmi Tosun'u arayıp donanma komutanı olarak atandığını söylemişsiniz. Tosun'u neden uyarmadınız. 'Sana böyle bir görev verirlerse devletin, milletin yanında ol' diye neden söylemediniz?" sorusuna, Tosun'u saat 22.30 sularında aradığını belirterek, "Atama emrini yayınlayan Genelkurmay Başkanlığı. Listenin altında 'Genelkurmay Başkanlığının hain atama listesidir' diye yazmıyor. Nereden bilebiliriz, nasıl uyarabilirim? Tosun'a 'Böyle bir mesajla donanma komutanlığına atandığın söyleniyor Sinan' dedim." karşılığını verdi.

"Su Altı ve Kurtarma Grup Komutanlığı görevlisi Avşar Zırh ifadesinde, Ömer Faruk Harmancık, Hakan Egemen'i arayarak darbenin başarısız olduğunu söyledi. 'Darbe başarısız oldu, başınızın çaresine bakın' dedi. Halil İbrahim Yıldız'a da iki amiralin derdest edilip Çiğli'ye götürüleceğini söylüyorsunuz. Bu insanların bu kadar detayı anlatması mümkün mü?" sorusuna karşılık Harmancık, bu beyanları kabul etmediğini söyledi. Harmancık, "Bu kişilerin 11 Eylül'de davası başlayacak. Kendi yaptıklarından kurtulmak için yalan bir senaryo uydurmuşlar. Kendi suçunu örtbas etmek, kendilerini kurtarmak için benim üzerinden senaryo kurmuşlar. Maddi delili yok, külliyen senaryo, uydurma. İddiaları maddi hiçbir delille desteklenmemiş." diye kendini savundu.

"Sözde görevlendirme listesini saat 22.30 sularında öğrendiğinizi söylediniz. Elinizde kartlar olduğunu, Genelkurmay Başkanına bilgi verdiğinizi, televizyonlarda gördüklerinizi Genelkurmay Başkanıyla paylaştığınızı söylediniz. Bu listeyi Genelkurmay Başkanıyla paylaştınız mı, listeye ilişkin bilgi verdiniz mi?" sorusu sorulan Harmancık, listenin zaten Genelkurmay Başkanlığından çıktığını ifade ederek, "Genelkurmay Başkanının bilgilendirildiğini düşünerek hareket ettim. Böyle bir listenin mutlaka karargahta komutanla paylaşıldığını düşündüm." dedi.

Harmancık, soru üzerine, Akıncı Üssü'ne sivil gittiğini, Genelkurmay Başkanının kendisini çağırdığı söylenince resmi kıyafetini giydiğini öne sürdü.

"Sizi evinizden alıp Akıncı'ya götüren kuryeyi nereden buldunuz?" sorusuna karşılık Harmancık, kurye bulmadığını, bir arkadaşına kendisini üsse götürmesi için ricada bulunduğunu, üsse bu arkadaşıyla gittiğini, yanlarında kim olduğunu hatırlayamadığı üçüncü bir kişinin daha bulunduğunu söyledi.

143. Filonun kripto koridorunda fotoğraflandığı belirtilen Harmancık, koridorda tuvalet aradığını, kripto odasına girmediğini iddia etti.

Harmancık, TBMM avukatı Burhan Özkaya'nın sorusu üzerine sanıklardan Mehmet Dişli'nin ifadesini kabul etmediğini belirterek, Dişli ile aralarında mesleki husumet bulunduğunu öne sürdü.

Sanık Harmancık, "Cumhurbaşkanını öldüremedik, planımız boşa gitti, Almanya'ya kaçtığı haberini yaymamız lazım." dediği yönünde aleyhindeki tanık beyanını da kabul etmediğini söyledi. Harmancık, televizyonlara bağlanmak için hiçbir talebi bulunmadığını da savundu.

"FETÖ ile ne zamandır irtibatlısınız?" diye sorulan Harmancık, bu sorunun temyiz aşamasında lehine olacağını söyledi ve sorunun tekrarını istedi. Bunun üzerine izleyiciler sanığa tepki gösterdi. Harmancık, daha sonra, "FETÖ ile hiçbir irtibatım yoktur. Hiçbir terör örgütüyle irtibatım yoktur. Hakkımda gizli tanıklar Şapka ve Kuzgun'un söylediği şeyler de kurgu ve iftiradır." ifadesini kullandı.

Bir avukatın, "Silahlı kuvvetlerin başkomutanı kimdir?" sorusuna Harmancık, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan" karşılığını verdi. Bunun üzerine avukat, "Emir komuta zinciri içinde bir darbe girişimi olmadığını anladınız değil mi?" dedi.

"Ankara'yı bombalayan uçakların Akıncı'dan kalktığını iddianameden öğrendim"

Harmancık, müşteki avukatlarından birinin sorusu üzerine 13 aydır tecritte, tek başına kaydığını, televizyon ve radyosu bulunmadığını, Ankara'yı bombalayan uçakların Akıncı Üssü'nden kalktığını iddianameden okuyunca öğrendiğini söyledi.

Gazi Erkan Oğur'un avukatı Ömer Oğur, soru sorarken iddianameye göre "eli kana bulaşmış kişilerden birisiniz" ifadesini kullanması üzerine sanık Harmancık, "Siz bana 'eli kana bulaşmış insan' diyemezsiniz. Ben burada tek başına savunmasını yapan sanıktan öte değilim. Maddi delilleriniz varsa ortaya koyun." dedi. Harmancık'ın bu sözlerine salondaki müştekiler yoğun tepki gösterdi.

Avukat Oğur'un, "Bu darbeyi sizce kim yaptı?" sorusunu da sanık Harmancık şöyle yanıtladı:

"Bu darbeyi TSK'da hiçbir grup, cemaat, cunta, güç odağı tek başına yapamaz, planlayamaz. Bu çapta bir darbeyi planlayan, operatif seviyede birden fazla grup, güç odağı, cunta, cemaat, sempatizan ne derseniz deyin vardır. Bunlar vardır, başka türlü bu darbe planlanamaz. Ancak 15 Temmuz'dan önce operatif seviyede darbe yapmaya anlaşan bu gruplardan biri, birkaçı 15 Temmuz'dan önce ya darbe sonrası hakkında anlaşamadıkları için ya da bizim bilmediğimiz başka bir sebeple darbeye olan operatif desteklerini çektiklerinden dolayı, bu darbe planlandığı şekilde yapılamamıştır. Ne zaman bu kanıya varıyorsun? 13 aylık, 12 aylık, 10 aylık iddianamelerden, basında okuduğum şeylerden sonra.

Bu darbenin taktik ve teknik seviyede kandırılarak, aldatılarak, zorla, bilmeden, darbeyi kimin, ne zaman, nerede, nasıl planladığını bilme imkanı olmayan teknik ve taktik seviyede iştirak edenler vardır. Bu iştirakçilerin hiçbiri, bana sorarsanız darbeyi kimin ve ne zaman planladığını bilme imkanı olmayan teknik ve taktik seviyedeki insanlardır. Bu darbenin bir de stratejik azmettiriciler vardır ki bunları ne ben, ne siz ne de mahkemeniz hiçbir zaman bilemeyecektir. Darbeyi tek kişinin üzerine, bu yapmıştır ya da Faruk'lar, Hasan'lar, Ahmet'ler yapmıştır gibi bir sonuca ben kendi adıma varamam. Ama adil ve tarafsız yargılanmanın sonucunda mahkemeler, heyetiniz adını koyarak bu yapmıştır derse bende sizinle beraber öğrenmeye hazırım."

Sanık Harmancık, "Sizce bu darbenin arkasında terörist başı, cani Fetullah Gülen var mı?" sorusuna da "Ben o dediğiniz isimle birkaç dava dosyasında beraber yargılanıyorum. Ben o söylediğiniz ismin terörist başı olduğunu burada mahkeme huzurunda beyan edersem o bir numaralı sanık, ben 9 numaralı sanığım, kendi teröristliğimi de kabul etmiş olurum. O ismi ayırın, başka bir dava dosyasına koyun ben cevabımı vereyim. Ama aynı dosyada biri terörist başı, ben de terörist oluyorum. Ben niye bunu kabul edeyim." yanıtını verdi.

Bir kısım gazinin avukatı Mehmet Zeki Kaptan, sanık Harmancık'ın yakalandığında ve bugün duruşmada aynı tişörtü giydiğine dikkati çekerek, "Salona, 'ben o günkü fikrimdeyim, siz de aynı fikirde devam edin' mesajı mı veriyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Harmancık, aynı tişörtü giymediğini iddia ederek, kimseye de bir mesaj verme kaygısı taşımadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın da "Kesinleşmiş mahkeme kararları sizin için ne anlam ifade eder? Erzurum'da karara bağlanan bir darbe dosyası onandı ve darbenin Fetullahçı bir darbe olduğu kesinleşmiş mahkeme kararıyla Türk hukuku açısından sabit hale geldi. Darbenin Fetullahçı darbe olduğu hususunda hala tereddüdünüz var mı?" diye sordu.

Sanık Harmancık bu soruya da "Mahkeme kararı kesinse mahkeme kararıdır. Mahkeme karar vermişse ben neden tereddüt edeyim. Mahkemenin benim beyanıma neden ihtiyacı var, ben sıradan sanığım. Ben o mahkeme kararını görmedim, sizden duyuyorum. Mahkeme karar vermişse kesindir." cevabını verdi.

Sanık kursiyer teğmenlerin avukatı da sanık Harmancık'ın bir ifadesinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar için "ortadan hareket ediyordu" beyanında bulunduğunu anımsatarak, hala aynı fikirde olup olmadığını ve "ortadan hareket etmek ne anlama geliyor?" sorusunu yöneltti. Sanık Harmancık, "Siz ne anladıysanız bu o anlama geliyor." dedi.

Sanık Harmancı, 15 Temmuz günü Akıncı Üssü'nde kendisinden başka denizci asker bulunmadığını kaydetti.

İddianamede davanın sivil sanıklarından Kemal Batmaz'ın ve kendisinin değişik zamanlarda 143. Filo'nun koridorlarında olduklarına dair görüntüler bulunduğunun anımsatılması üzerine sanık Harmancık, koridora birkaç kez tuvalet için çıktığını, koridorlarda gezinmesinin amacının da tuvaleti bulmak olduğunu söyledi. Bunun üzerine bir avukat, "Kemal Batmaz da tuvalete gittiğini söyledi, Batmaz ile tuvalette karşılaştınız mı?" diye sordu. Harmancık, bu soruya cevap vermek istemediğini söyledi.

Harmancık'ın çapraz sorgusunun ardından avukatı savunma yaparak, müvekkilinin tahliye ve beraatını talep etti.