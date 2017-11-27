FETÖ sanığından çarpıcı itiraf

FETÖ'nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni işgali davasında savunma yapan tutuklu er Durak, "Albay Zeki Demir önce bir kişiyi bacağından vurdu, ardından bir kişiyi daha vurduğunu gördüm" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili tutuklu 50 sanığın yargılanmasına sanık savunmalarıyla devam ediliyor.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki salonda İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, savunma yapan tutuklu sanık er Yahya Durak, 15 Temmuz akşamı silahlı içtimaya çıktıklarını, tutuklu sanıklardan eski asteğmen Fatih Sultan Mehmet Samancı'nın kendilerine 2 şarjör mermi verdiğini anlattı.

Büyükşehir Belediyesi binasına gittiklerinde tutuklu sanık eski yüzbaşı Mustafa Alper Şengören'in kendilerini bina etrafında konumlandırdığını belirten Durak, kendilerine albayın yanına çıkmaları emri verildiğini söyledi.

"DARBECİ ALBAY 2 VATANDAŞI VURDU"

Darbeci Albay Zeki Demir'in yanlarına gittiklerinde vatandaşların, "Asker kışlaya" diye bağırdığını dile getiren Durak, "Albay Zeki Demir, önce bir kişiyi bacağından vurdu, ardından bir kişiyi daha vurduğunu gördüm. O sırada bazı askerlerin de havaya ateş ettiğini gördüm, korktum. Geri çekildim." iddiasında bulundu.

Kendisinin eski Albay Demir'in yanından uzaklaşmasının ardından yüzbaşı Ramazan Ertürk'ün çağırdığını anlatan sanık Durak, savunmasında, "Yüzbaşı ağacın orada eğilmemi söyledi. TOMA çıktığı zaman, TOMA'ya ateş etmemi söyledi. Ben polise ateş edemeyeceğimi belirttim. Yüzbaşı TOMA'da polisin olmadığını, farklı bir grubun olduğunu söyledi. TOMA çıktı ama ben ateş etmedim, yüzbaşı araca doğru ateş etti." ifadelerini kullandı.

Sanık Durak, daha sonra silahı güvenlikçiler tarafından alınan Ertürk'ün, "Silahımı geri verin" diyerek bağırdığını duyduğunu da aktardı.

"GELENE GEÇİT VERMEYİN" EMRİ

Tutuklu sanık er Muhammed Hasan Yalın da nöbetten geldikten sonra silahlı olarak içtima alındığını ve kışladan çıktıklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına gittikten sonra darbeci Albay Zeki Demir'in kendilerine "Gelene geçit vermeyin, geçit yok" dediğini aktaran Yalın, kapıdan kimseyi geçirmediklerini anlattı.

Vatandaşların kapıya geldikten sonra yanlarına eski Albay Demir'in de geldiğini belirten Yalın, "Albay Demir önce havaya ateş etti ve gitti, Sonra tekrar geldi, vatandaşlara doğru ateş etti. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm, 2-3 kişi yere düştü. Şoka girdim." ifadelerini kullandı.

Yalın, daha sonra yanına eski Asteğmen Fatih Sultan Mehmet Samancı'nın geldiğini ifade ederek, "Asteğmen bana, 'komutanların dolu şarjörleri, vatandaşa ateş etmede kullandığını' söyledi. Bu yüzden komutanların almaması için bizden dolu şarjörleri teslim aldı ve sakladı" dedi.

Duruşma, sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.