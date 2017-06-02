Bugünkü YENİÇAĞ »

"FETÖ sanıkları milletin aklıyla alay ediyor"

»
"FETÖ sanıkları milletin aklıyla alay ediyor"
Çatı davasında verilen ifadelere tepki gösteren Adalet Bakanı Bozdağ, "milletin aklıyla alay ediyorlar" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin sanıklarının darbeyi inkar ettiklerini belirterek "Darbeciler milletin aklıyla alay edercesine inkar ediyorlar. Her şey sabit, suçüstü. Örgütün elebaşı, terörist başı Gülen, talimat veriyor: ‘Her şeyi inkar edeceksiniz.’ Milletin aklıyla alay edercesine inkar ediyorlar. Böylesine alçak bir terör örgütü ben daha görmedim, duymadım" dedi.

Bakan yargı içerisinde, 'FETÖ' ile bağlantısı olan kimsenin kalmadığını da belirterek "FETÖ’nün haşhaşileri gibi aklını ve kalbini FETÖ’ye satmış yargı mensubu, Allah’ın izniyle yargımızın içinde kalmadı" şeklinde konuştu.

Ankara'da konuşan Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Diğer terör örgütleri, bir eylem yaptı mı çıkıp, ‘Biz yaptık’ diyor. Bunlar o kadar hain o kadar alçak o kadar karaktersiz o kadar omurgasız insanlar ki başaramadıkları darbeye dahi sahip çıkamıyorlar. Adam gibi çıkıp, ‘Biz yaptık; ama beceremedik’ erkekliğini gösteremiyorlar. "

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
"FETÖ sanıkları milletin aklıyla alay ediyor""FETÖ sanıkları milletin aklıyla alay ediyor"Akşener'den ince göndermeAkşener'den ince gönderme"Helikopterin düşmesiyle ilgili çeşitli iddialar var""Helikopterin düşmesiyle ilgili çeşitli iddialar var"Cumhurbaşkanlı Sözcüsü Kalın: PYD ile IŞİD işbirliği içindeCumhurbaşkanlı Sözcüsü Kalın: PYD ile IŞİD işbirliği içindeHalaçoğlu'ndan hükümete NATO önerisiHalaçoğlu'ndan hükümete NATO önerisiÜlkeyi AKP'nin şerrinden korumaya çalışmak!Ülkeyi AKP'nin şerrinden korumaya çalışmak!Türkiye'de hukuk var ama yasa yok!Türkiye'de hukuk var ama yasa yok!Gazeteci Kılıçdaroğlu'na "ölüm orucu" önerisinde bulundu!Gazeteci Kılıçdaroğlu'na "ölüm orucu" önerisinde bulundu!Erdoğan düşen helikopterle ilgili bilgi aldıErdoğan düşen helikopterle ilgili bilgi aldıLiderlerden Şırnak açıklamasıLiderlerden Şırnak açıklaması
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti