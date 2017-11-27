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FETÖ şüphelisi eski kaymakam yakalandı

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FETÖ şüphelisi eski kaymakam yakalandı
Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda eski Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir, İstanbul'da yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, firari eski Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir'i yakalamak için çalışma başlattı.

Özdemir'in İstanbul'da olduğunu belirleyen polis ekipleri, yapılan teknik takip sonucu şüpheliyi saklandığı evde gözaltına aldı.

Sahte kimlik kullandığı belirlenen ve üzerinde çok sayıda cep telefonu hattı ele geçirilen Özdemir, ifadesi alınmak üzere Antalya'ya getirildi.

Özdemir'in Antalya emniyetindeki ifade işlemleri sürüyor. 

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