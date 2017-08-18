FETÖ şüphelisi eski Tuğamiral yakalandı

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, eski Erdek Mayın Filo Komutanı Tuğamiral Gökhan Polat, gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü yöneticisi olmak suçundan hakkında gözaltı kararı verilen eski Erdek Mayın Filo Komutanı Tuğamiral Polat, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen Polat'ın işlemlerine başlanıldığı belirtildi.

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