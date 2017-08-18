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FETÖ şüphelisi eski Tuğamiral yakalandı

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FETÖ şüphelisi eski Tuğamiral yakalandı
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, eski Erdek Mayın Filo Komutanı Tuğamiral Gökhan Polat, gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü  yöneticisi olmak suçundan hakkında gözaltı kararı verilen eski Erdek Mayın  Filo Komutanı Tuğamiral Polat, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından  gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen Polat'ın işlemlerine başlanıldığı  belirtildi.

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