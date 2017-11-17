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FETÖ, Tarkan’ı dinledi iddiası

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FETÖ, Tarkan’ı dinledi iddiası
FETÖ'nün 17/25 Aralık öncesi 15 ay Tarkan'ı da takip edip dinlediği iddia edildi.

FETÖ’nün şarkıcı Tarkan’ı 15 ay dinlediği öne sürüldü. 17-25 Aralık operasyonlarından önce müzisyeni takip eden örgütün görüntü topladığı da belirtildi. FETÖ’nün ‘VIP dinleme’ davasında mağdurlar konuştu

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, FETÖ’nün Tarkan’ı 17-25 Aralık operasyonları öncesine kadar Tarkan’ı 15 ay boyunca dinlediğini yazdı.

Işık, örgütün sanatçının bulunduğu yerlerin görüntülerini topladığını da ileri sürdü.

Yazıda üst düzey bir emniyet yetkilisine dayandırılarak şu bilgiler aktarıldı:

“Narkotik şube bir şüpheliyi uyuşturucuyu kimden-kimlerden hangi yollarla edindiğini ya da kime-kimlere sattığını öğrenmek için dinler. Kişi uyuşturucu kullanıcısıysa bu suçun boyutlarını tespit için dinler. Her halükarda dinleme-takip 2 ay bilemedin 3 ay sürer. Bir insanı narkotik bir suç şüphesiyle 15 ay dinliyorsanız, dinlemeyle birlikte şüphelinin bulunduğu ortamları kameralarla izleyebilmek için de yargıdan yetki alıyorsanız bunun altında iyi niyet yoktur. Başka bir maksat vardır. Nedir o maksat? Adamın bütün özel hayatını deşifre edip, şantaj yapmak ya da bu bilgileri farklı amaçlar doğrultusunda kullanmak.”

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