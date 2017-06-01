FETÖ tutuklusu Cebeci, WhatsApp'taki mesajları 'sehven' atmış

İstanbul'daki "ana darbe davası"nda tutuklu sanık Kurmay Albay Cebeci,mahkeme başkanının "'İl Başkanlığını almak üzereyiz.' cümlesini KOKTOD kapsamında mı yazdın?" sorusunu, "Sehven attım." şeklinde yanıtladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe davası"nda tutuklu sanık Kurmay Albay Sadık Cebeci'nin çapraz sorgusu yapıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında bulunan binadaki büyük salonda görülen duruşmada, çapraz sorgusu yapılan tutuklu sanıklardan eski 47. Motorize Piyade Alay Komutanı Kurmay Albay Sadık Cebeci'nin "Yurtta Sulh Konseyi" WhatsApp grubunda attığı mesajlar hatırlatıldı.

"Mesajı sehven attım" savunması

Mahkeme Başkanı Cem Karaca'nın, "'İl Başkanlığını almak üzereyiz.' cümlesini KOKTOD kapsamında mı yazdın?" sorusunu Cebeci, "Yazışmalarımız hızlı faaliyet içindeydi. Sehven attım." şeklinde yanıtladı.

Bu cevap üzerine Karaca, "Bu mesajdan sonra sen hala terör faaliyeti kapsamında yazıştığını mı düşünüyorsun?" diye çıkıştı.

Müşteki avukatları, Cebeci'nin darbenin koordinesinin sağlandığı WhatsApp grubundaki yazışmalarını sürekli okuyarak hatırlattı.

"Valilik binasında terörist mi arıyordunuz?"

Bir avukatın, bu yazışmalardan "İl Başkalığı önünde kalabalık var', 'İl Başkanlığını almak üzereyiz', 'Takviye birlik, helikopter lazım' diyorsunuz. Sizce orada toplanan bu halkın çocukları mıydı, yoksa Rum çocukları mıydı?" sorusuna Cebeci, şu karşılığı verdi:

"AK Parti İl Başkanılığına giden komutan aradı. Orada herhangi bir derdest olayı yaşanmamıştır. Bir grup insanın ise kendilerine ateş ettiğini ve linç edilme durumlarının olduğu söylendi. Takviyeleri bu kapsamda istedim."

Bu cevap üzerine Karaca, "Kimi kimden koruyorsunuz? Valilik binasında terörist mi arıyordunuz?" dedi.

Bunun üzerine söz alan Cebeci, "Biz terör beklentisi ihtimali olduğu için görevlendirildik. Orada yaşananlardan haberim yok. Binaları korumak işimiz, halk gelince de geri dönmek için uğraştık." iddiasında bulundu.

"Pişmanlığım yok"

Bir müşteki avukatının "O akşam İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde ben de vardım. Orada sizin teröristlerinizden başka kimse yoktu. Ölümler yaşandı. Yaşananlardan dolayı pişman mısınız, size kim emir verdi?" sorusu üzerine Cebeci, "Ben kimsenin öldürülmesi emrini vermedim. Emri Kara Kuvvetleri Komutanlığı verdi. Orada bu olaylara kimin karıştığını bilmiyorum. Benim askerlerim ölüm olaylarına karışmadı. Hayır. Pişmanlığım yok. Şehit olan ve yaralananlar için üzülüyorum. Görevimi yaptım. Hiçbir pişmanlığım yoktur." diye konuştu.

Çapraz sorgu sırasında söz alan bir kadın avukat, Cebeci'ye soru sorarken konuşmakta zorlandı ve ağlayarak, "Siz, 'WhatsApp grubundan çıkmak istedim ama çıkmayı bilmiyordum.' dediniz. Hepimiz buna şahit olduk. Oradaki yazışmaları görmediniz mi? Karşınıza çıkan kim olursa 'Çakın' diye yazılan mesajı görmediniz mi? Bu grubun yasa dışı faaliyette olduğunu almadınız mı? 'Bu grupta olmak ve bu kalkışmanın bir parçası olmak istemiyorum' diyemediniz mi? Şerefli bir Türk subayı olarak şerefinizi kurtarmayı düşünmediniz mi?" şeklinde tepkisini dile getirdi.

Sanık Cebeci, müdahil avukatlarının "WhatsApp'ta, TV antenlerinin vurulması emrini neden verdiniz? Özel televizyonlarda ne gördünüz de susturulmasını istediniz?" sorusuna, "Askerlerimi kurtarmak için yaptım. Orada halk birikmişti. 200 askerim dışarıda, halk yayınlara bakıp onlara bir şey yapmasından korktum." iddiasında bulundu.

Sanığın cevap veremediği soru

Müdahil avukatlarından Mustafa Yağmur'un "Siz 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi kontrol altında, sorun yok.' demişsiniz. Ne gibi sorun vardı, kimden kontrolü aldınız?" sorusuna Cebeci, "Oradaki emniyet görevlilerine KOKTOD eğitimi için geldik. Kontrol edilip emniyeti alma mevzusudur o yazışma." yanıtını verdi.

Avukat Yağmur'un, "WhatsApp grubunda 'Valilik direnmeye görüşme devam ediyor. Görüşme sürüyor.' ve 'AK Parti kontrol altında, enterne yapılıyor.' demişsiniz. Kontrolü kimden almaya çalışıyorsunuz? Kiminle neyi görüşüyorsunuz?" sorusu üzerine sanık Cebeci, "Hepsi oradaki askerimi oradan kurtarılması oradan çekilmesi amacıyla yazıldı. Askerlerimin oradan çıkması için yazdım onları. Tek amacım oydu." dedi.

Bazı müdahillerin avukatı Ahmet Yılmaz da sanıkların terör saldırısına karşı askeriyeyi koruma gayretinden bahsettiğini anlatarak, "Ellerinde Türk bayrakları olan kadınlı erkekli insanların oluşturduğu grupların olduğu kaç terör kalkışmasını bastırdı, kaç tanesine şahit oldu?" demesi üzerine sanık Cebeci, "Buna cevap vermiyorum." ifadesini kullandı.

Sanık Sadık Cebeci'nin çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.