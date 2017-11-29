FETÖ tutuklusu eski Yargıtay üyesine tahliye

15 Temmuz sonrasında görevinden ihraç edilerek tutuklanan eski Yargıtay üyesi, örgüt bağlantısına ilişkin somut delil olmadığı gerekçesiyle tahliye edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Hakimler Savcılar Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen davanın duruşmasında eski Yargıtay üyesi sanık Ahmet Turan Doğan hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Doğan ve avukatı katıldı.



Duruşmada Yargıtay Savcısı, sanık Doğan hakkındaki iddianamenin özetini okudu.



Sanık Doğan, iddianamede yer alan örgüt toplantılarına katıldığı, FETÖ'nün HSYK'da etkin olduğu dönemde örgüt liderinin talimatı doğrultusunda 2011'de Yargıtay'a seçildiği suçlamalarına karşı savunma yaptı.



Hakkındaki soruşturmanın usulüne uygun yürütülmediğini savunan Doğan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bu konuda yetkisiz olduğunu ileri sürdü.



Örgüt üyeliği suçlamasını reddeden Doğan, kendisinin de çocuklarının da örgütün okullarına gitmediğini, yurtlarında kalmadığını söyledi.



Aleyhine ifade verenlerin tahliye olabilmek adına isnatlarda bulunduğunu öne süren Doğan, örgütün haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını, Bank Asya'ya para yatırmadığını savundu.



Sanık Doğan, tahliyesini ve beraatını istedi.



Yargıtay'daki seçimlerde kime oy vereceğiyle ilgili talimat alıp almadığı sorulan Doğan, bu konuların arkadaşı olan diğer üyelerle bulunduğu ortamlarda konuşulduğunu, ancak talimat almadığını savundu. Doğan, düşünce yapısına bakmaksızın pek çok arkadaşının bulunduğunu, bunlardan bazılarının FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklandığını, ancak bu kişilerle ilişkisinin kişisel olduğunu ileri sürdü.



Sanık Doğan, "Bilerek veya bilmeden örgüt toplantılarına katıldın mı?" sorusuna "Toplantı amaçlı bir araya gelmedim. Arkadaşlarla bir araya geldiğimizde sohbetlerin oraya gittiği olmuştur ama bunun için özel bir toplantı düzenlenmedi" dedi.



Bu toplantılarda bir siyasi partiye oy verilmesi ya da verilmemesi yönünde telkinlerde bulunulup bulunulmadığı yönündeki soru üzerine de Doğan, "Siyasi değerlendirmeler mutlaka olmuştur, sohbet sırasında 'şu iyi, bu kötü' diye değerlendirmeler yapılmıştır ama 'oy verilsin' ya da 'verilmesin' manasında bir şey duymadım" savunmasını yaptı.



"SOMUT DELİL YOK"

Sanık avukatı Murat Arız da müvekkilinin kamuoyunda kumpas davaları olarak bilinen ve FETÖ'nün yargı ayağının etkili olduğu soruşturma ve davaların hiçbirinde imzasının bulunmadığını söyledi.



Müvekkilinin ByLock kullanmadığını, Bank Asya'da hesabının bulunmadığını, dosyada örgütle irtibatına ilişkin somut bir delil yer almadığını savunarak, tahliyesini talep etti.



Mahkeme, sanık hakkında ifade veren eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem, eski HSYK üyesi İbrahim Okur ile eski Anayasa Mahkemesi raportörü Recep Ünal'ın tanık olarak dinlenmesine karar verdi.



Ayrıca sanığın yurtdışına çıkış yasağı konularak, haftada bir gün imza şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.