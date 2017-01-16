FETÖ tutuklusu savcıdan şok 'Bakan' iddiası

'FETÖ'den tutuklanan F.B., hukuk fakültesi 4. sınıfta okurken, eski Bakan Suat Kılıç'ın Ankara'daki evinde kaldıklarını, Kılıç'ın burayı cemaate tahsis ettiğini, Kılıç'la bu evde birlikte kaldıklarını iddia etti.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, 'FETÖ'nün yargı ayağına ilişkin soruşturmada tutuklanan eski Denizli Savcısı F.B., öğrenciliği döneminde AKP'li eski Bakan Suat Kılıç'ın cemaate tahsis ettiği evde onunla birlikte kaldığını öne sürdü.

2014'te yapılan HSYK seçimlerinden önce "İdris" kod adlı örgüt imamının kendisine ByLock yüklü tablet verdiğini ve buradan konuştuklarım anlatan F.B., ifadesinde özetle şunları söyledi:

AYNI EVDE KALDIK

"Fethiye İmam Hatip Lisesi'nde okuduğum 1990'lı yıllarda FETÖ'nün yurtlarında kaldım. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandıktan sonra da örgütün evlerinde kaldım. 4'üncü sınıftayken eski Bakanlardan Suat Kılıç'ın kiralık bir evi vardı. Bunu cemaate tahsis etti. Onunla birlikte aynı evde kaldık. O dönem zaman zaman Dünya Radyosu'nda program yapardı. O dönem evlerde Fethullah Gülen'in vaazları dinleniyordu. 1999'da mesleğe başladım. Küçük gruplar halinde bir araya geliyorduk. Bizler grup abimize maaşımızın yüzde onluk kısmını elden verirdik. Erzincan'da 4 yıl çalıştım. Başsavcımız İlhan Cihaner'di. Cihaner hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin herhangi bir bilgim yoktur. 2011'de Adıyaman Başsavcısı olarak atandım. Burada ise öğretmen olduğunu öğrendiğim Hamza kod isimli kişi bizimle ilgilenirdi."