Bugünkü YENİÇAĞ »

FETÖ'cü eski savcı kendini mehdi ilan etti

»
FETÖ'cü eski savcı kendini mehdi ilan etti
FETÖ'den ihraç edilen eski savcı şüpheli A.Ö.'ün örgüte ilişkin beyanlarda bulunup "itirafçı" olarak ifade verdiği, daha sonra ise "mehdi" olduğunu iddia edip ifadesini geri çektiği ortaya çıktı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilerek firari olarak aranan ve en son görev yaptığı Uşak'ta 17 Ağustos 2016'da yakalanan ve tutuklanan kapatılan Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2011 yılında "reyting ölçüm ve yapım şirketlerine" yönelik soruşturmayı da yürüten eski Savcı A.Ö. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında 2 Mayıs'ta ifadesi alınan A.Ö.'ün, etkin pişmanlıktan yararlanarak samimi itiraflarda bulunduğu belirtildi. A.Ö.'ün ifadesinde, İstanbul'da ve kendisinin görev yaptığı diğer illerde de görev yapan FETÖ şüphelisi hakim ve savcıların birçoğunu tanıdığını, söz konusu şahısların örgüte üye olduğunu ve toplantılarına katıldığını söylediği kaydedildi. A.Ö.'ün, birçoğunun sonradan kumpas olduğu anlaşılan soruşturmaları yürüten eski Başsavcıvekili Ercan Şafak hakkında da "örgüt üyesi" olduğuna dair beyanları da Şafak hakkında hazırlanan iddianamede yer aldı.

KENDİNİ MEHDİ İLAN ETTİ

Eski Savcı Özgün'ün bu beyanlarından 2 gün sonra yani 4 Mayıs'ta soruşturmanın yürütüldüğü savcılığa bir dilekçe göndererek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla verdiği ifadesinin "gerçek dışı" olduğunu ve kendisinin "mehdi" olduğunu ifade ettiği ortaya çıktı. Eski savcı A.Ö. hakkındaki soruşturma ise sürüyor.

Özgün'ün en sonra görev yaptığı Uşak adliyesindeki odasında yapılan aramalarda, biri 12, diğeri 3 olmak üzere 15 terabaytlık özel veri depolama cihazı bulunmuştu. A.Ö.'ün, network ağları ile cihazlardan veri toplamak için adliyedeki odasına özel internet hattı çektiği iddia edilmişti.

Şüpheli A.Ö. sırasıyla Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı'nda savcı, ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Başsavcıvekili" olarak görev yaptıktan sonra 17/25 Aralık 2013'teki FETÖ kumpas soruşturmalarının ardından ilk önce İstanbul Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na savcı olarak atanmıştı. Burada da kısa bir süre çalıştıktan sonra 2015 yılında Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen A.Ö., FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgüte iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten çıkarılmış ve hakkında yakalama kararı verilmişti.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Hulisi Akar geceyi Dağlıca'da geçirdiHulisi Akar geceyi Dağlıca'da geçirdiFETÖ'cü eski savcı kendini mehdi ilan ettiFETÖ'cü eski savcı kendini mehdi ilan ettiLiseye geçişte, sınav mecburiyeti kalktıLiseye geçişte, sınav mecburiyeti kalktıTÜYAP Fuar Merkezi’ne nasıl ulaşılır?TÜYAP Fuar Merkezi’ne nasıl ulaşılır?Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den 'gizli reklam' açıklamasıEkonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den 'gizli reklam' açıklamasıTEOG'un yerine gelen sistem belli olduTEOG'un yerine gelen sistem belli oldu2018 üniversite yeni sınavı YKS ne zaman yapılacak?2018 üniversite yeni sınavı YKS ne zaman yapılacak?Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi nedir?Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi nedir?Oy pusulalarına Erdoğan karar verecekOy pusulalarına Erdoğan karar verecekMedya Arkası (05.11.2017)Medya Arkası (05.11.2017)
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti