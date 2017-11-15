FETÖ'cüler arasında iktidar kavgası çıktı

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ölmeden önce örgüt içinde liderlik kavgası çıktı. Şerif Ali Tekalan ve Mustafa Özcan arasında ipler gerildi.

İstihbaratın raporuna göre; FETÖ, Gülen'in sağlığının bozulması ve dünyada giderek sıkışması nedeniyle ABD'de kritik bir toplantı yaptı. Gülen'in koltuğuna aday iki isim o toplantıda öne çıktı. Eski Fatih Üniversitesi Rektörü firari Şerif Ali Tekalan, FETÖ'nün ABD imamlığına getirildi. Bir diğer isim ise, terör örgütü içinde demir yumruk olarak bilinen Mustafa Özcan. O da Türkiye imamlığına getirildi. İki isim arasındaki liderlik savaşı ise, istihbarat raporuna göre; çöküşü başlattı.