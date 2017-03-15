FETÖ'cüler yaşlı kadını da dolandırmış

Hatay'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 sanık hakkında 25'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, 80 yaşındaki kadının "Kur'an kursu açılacağı" bahanesiyle evinin tapusunun elinden alındığı belirtiliyor.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2'si tutuklu, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılan diğeri de firari 4 sanık hakkında 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan 39 sayfalık iddianame, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Hatay'da emlakçılık yapan ve FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Mehmet P'nin (40) terör örgütüne finans sağlamak için yaptığı yasa dışı faaliyetlere dair bilgiler aktarıldı.

Antakya'da yalnız yaşayan 80 yaşındaki E.B'nin, kendisine ait taşınmazın FETÖ üyeleri tarafından dini duygularının suistimal edilerek elinden alındığı vurgulanan iddianamede, bu kişinin Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi vermesi üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

İddianamede ifadesi aktarılan E.B'nin, Antakya Akevler Mahallesi'nde oturduğu eve 5 yıl önce gelen Mehmet P'nin tek katlı iki daireli evinin bir dairesine Kur'an kursu açmak istediklerini ve kabul etmesi halinde vekalet alabilmek için birlikte tapuya ve notere gidilmesi gerektiğini kendisine söylediğine yer verildi.

"Cenazen ortada kalmasın, ilahiler eşliğinde kaldırılsın"

Mehmet P'nin teklifini kabul ettiği ve işlemelerinin yapılmasına razı olduğunu anlatan E.B, ifadesinde şunları kaydetti:

''Antakya Akevler Mahallesi 20. Sokak'ta tek katlı iki daireden oluşan taşınmazımın birisini Mehmet P. isimli şahıs bana 'Kur'an kursu yaptıralım. Burada Kur'an okusunlar, sana dua etsinler. Vefat etmen durumunda cenazen ortada kalmasın, ilahiler eşliğinde kaldırılsın' diyerek beni ikna etti. Ben de taşınmazımın birinin Kur'an kursu yapılmasına razı oldum. Mehmet P. yine 2012 yılı içerisinde benim yanıma gelerek 'Hazırız. Kur'an kursu için gidip işlemleri yapalım' dedi. Ben de kabul ettim ve Mehmet P. ile tapuya gittik. Tapuda ben Kur'an kursu için izin verileceğini sanıyordum. Tapuda, okuma yazmam olmadığı için sadece parmak bastım. Yanlış hatırlamıyorsam aynı gün notere ve rapor almak için hastaneye de gittik. Noter ve hastanede de Kur'an kursu açılması için birtakım işlemler yapıldığını sanıyordum. Ancak benim evime Kur'an kursu açılmadı.''

NOTERDE KANDIRILIP VEKALET ALINMIŞ

E.B, ifadesinde 2014 yılında bir iş için evrak çıkarmaya çalıştığı sırada evinin kendisine ait olmadığını öğrendiğini bildirdi.

Evinin elinden alınması üzerine avukat tutarak açtığı davanın Hatay 1.Asliye Hukuk Mahkemesinde devam ettiğini belirten E.B, şunları kaydetti:

''O dönemde Mehmet P'nin Amerika'ya gittiğini duydum. Ne için gittiğini sorduğumda Fethullah Gülen'in yanına gittiğini söylediler. Ben taşınmazımın tapusunun benden alındığını ve birilerinin üzerine yapıldığının farkında değildim. Hatta noterde de taşınır taşınmaz her türlü malın üzerinde işlem yapabilmek için benden vekalet alınmış. Ben bu vekaletin Kur'an kursu için sanıyordum. Ben öncelikle Mehmet P. ve birlikte hareket eden tapuda ve noterde onun yanında çalışan şahıslardan davacı ve şikayetçiyim.''

İddianamede, Mehmet P'nin E.B adına olan evin tapusunu kendi adına aldıktan sonra örgüt adına kurulan şirkete finansman sağlamak için devrettiğinin ortaya çıktığı belirtildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü kurmak veya yönetmek ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçundan dava açılan sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi.