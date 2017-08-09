FETÖ'cülerden kumpas mağduru çocuklarına burs

Akıncı Üssü davasında FETÖ'nün sivil imamı olduğu iddia edilen Hakan Çiçek'in "Ergenekon, Balyoz sanıklarının çocuklarına burs verdim?' sözleri tepkilere neden oldu.

Çiçek'in bu sözlerini Posta gazetesinden Nedim Şener köşesine taşıdı. Şener şunları yazdı:

Bir kişi düşünün; Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen Altunizade'deki FEM dershanesinin üzerinde kalırken, orada çay ocağını işletsin.

Bir kişi düşünün; eşi FETÖ'nün okullarında öğretmenlik yapsın. Bir kişi düşünün; FETÖ'nün üst düzey yöneticileri irtibatı olsun ama bunu "onlara gözlük satmak" için diye açıklasın.

Bir kişi düşünün; kantincilikten 60 milyon liralık servete ulaşsın. Bir kişi düşünün; FETÖ liderinin çağrısıyla Banka Asya'ya para yatırsın.

Bir kişi düşünün; 15 Temmuz darbe girişimi gecesini Akıncı Üssü'nde geçirsin ve 16 Temmuz'da diğer sivil imamlarla üs yakınlarında gözaltına alınsın ve tutuklansın. Ve bu kişi FETÖ liderini, FETÖ'cüleri tanımadığını, darbe ile ilişkisi olmadığını söylesin.

Tüm bu gerçeklere rağmen ancak bir FETÖ'cü bu yalanları bu kadar rahat söyleyebilir. O FETÖ'cünün adı Akıncı Üssü davasında yargılanan Hakan Çiçek. Diğer sivil imamlar gibi yargılama sırasında yalanları insanların aklıyla alay edercesine söylüyor.

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Ben buna şaşırmıyorum. 10 yıldır FETÖ'nün yalanlarını insanlara anlatmaya çalışıyorum.

Hele sivil imamlardan Kemal Batmaz'ın Akıncı Üssü'ndeki fotoğraflarını inkar etmesi, Necmettin Oruç'un, kameradaki görüntüsü için "ürün yerleştirme gibi insan yerleştirme" demesi benim için şaşırtıcı değil. Kemal Batmaz'ın "darbe sabahı Kazan'a arsa bakmaya gittim" ya da Nurettin Oruç'un, "hayvancılıkla ilgili belgesel çekmek için orada bulunuyordum" demesi sadece gülünç.

Utanmazlığına şaşırdım

Ama itiraf etmeliyim şaşırdığım bir konu var; sivil imamlardan Hakan Çiçek, Ankara'da Atatürkçü kimliğiyle bilinen Anafartalar Lisesi'nin sahibi. Şaşırtıcı olan bu değil FETÖ'cüler her kılığa girer. Şaşırtıcı olan, FETÖ'cü polis, savcı, hakim ve gazetecilerin el birliğiyle kurdukları Balyoz kumpası davasında hapse giren subayların çocuklarına burs vermiş olması.

FETÖ'nün sivil imamı Hakan Çiçek bunu şöyle anlatıyor ifadesinde; "Gizli FETÖ diye söylenen okul, Balyoz ve Ergenekon kumpas davalarında babaları yargılanan 7-8 öğrenciye burs verdi. Bu insanların anneleri her daim okula geldikleri zaman bize teşekkür ediyorlardı. Hapisten bize mektup yazarak teşekkür edenler oldu.

Ben nasıl bir FETÖ mensubuyum ki yargılanan Ergenekon, Balyoz sanıklarının çocuklarına burs verdim?" Yani FETÖ, babalarını kumpasla hapsettikleri çocuklara Anafartalar Koleji'nde burs vermiş! FETÖ işte tam budur.

Bizim aklımızın almadığını FETÖ yapar.