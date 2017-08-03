FETÖ'de DEVLET'in kaç adamı var?

Star gazetesi yazarı Cem Küçük, 17-25 Aralık'a kadar Fetullah Gülen ve cemaatinin sözcüsü gibi davranan, daha sonra Gülen aleyhinde konuşmaya ve yazmaya başlayan ve Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri hakkında açılan soruşturmalarda doğrudan veya dolaylı tanık olarak ifade verdiği yazılan Hüseyin Gülerce'nin "büyük harfle DEVLET'in adamı" olduğunu yazdı.

Küçük, "Tam bu süreçte Gülerce'nin önemli bir hatası olmuştur. Hemen Ocak 2014'te Zaman'dan ayrılmaya karar vermişken, DEVLET de bu kararı onaylarken AK Parti'nin üst düzey bir isminin 'Senin orda kalıp içeriden mücadele etmen daha iyi olur' yanlış tavsiyesine uyarak FETÖ organında yazmaya devam etmiştir." ifadelerini kullandı.

Bu, çok önemli bir iddiadır ama açıklamayı neden "büyük harfle DEVLET" değil de Cem Küçük yapmıştır? FETÖ içinde DEVLET'in kaç adamı vardır? DEVLET'in içeride bu kadar etkili adamı varsa, darbe girişimini önceden haber alamadığına nasıl inanalım?

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SADAT'ın açıklaması!

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"Adım adım parti ordusu" başlığıyla 1 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan yazımın bir bölümünde, Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın, SADAT adlı güvenlik şirketi ve başkanı Adnan Tanrıverdi ile ilgili iddialarının bir kısmına yer vermiştim. (Özdağ, bu iddiaları, basına yaptığı açıklamadan önce 29 Haziran'da odatv'de yayınlanan yazısında da gündeme getirdi..)

SADAT şirketinden ve Tanrıverdi'den yazımla ilgili bir açıklama geldi. Noter kanalıyla ve "tekzip" denilerek gönderilen açıklamayı, yasal bir mecburiyet olmadığı ve ağır ifadeler içerdiği halde, "cevap hakkı"na saygım gereği, yazımda adları geçen yerde, aynen yayınlıyorum. Konuyla ilgili değerlendirmeyi de yasadaki kurallara uyarak bir sonraki gün yapacağım:

Tekzip metni

Gazetenizde ve İnternet sitenizde müvekkillerim SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnş. San. Ve Tic. A.Ş. ve Adnan Tanrıverdi hakkında (http://www.yenicaggazetesi.com.tr/adim-adim-parti-ordusu-43369yy.htm) 01.07.2017 tarihinde Arslan Bulut imzası ile baştan aşağı iftiralar içeren gerçek dışı isnatlarla dolu bir yazı yayınlanmıştır.

Müvekkilim SADAT A.Ş.'nin misyonu, uluslararası alanda Silahlı Kuvvetlerin ve İç Güvenlik Güçlerinin organizasyonu, iç güvenlik ve savunma alanında stratejik danışmanlık, iç güvenlik ve askeri eğitim ile donatım alanlarında hizmet vererek, İslam Ülkeleri arasında savunma ve savunma sanayi işbirliği ortamı oluşturmayı ve İslam Dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olarak da Dünya Süper Güçleri arasındaki hak ettiği yerini almasına yardımcı olmaktır.

SADAT A.Ş.'nin vizyonu, hizmet verdiği ülkelere yönelik, jeopolitik durumuna uygun, tehdit değerlendirmeleri yaparak, bu değerlendirmelere uygun, ülke savunmasının ve iç güvenliğinin temini için en etkin ve modern ihtiyaçları karşılayacak şekilde Silahlı Kuvvetlerinin ve İç Güvenlik Güçlerinin organizasyonunu sağlamaktır.

Müvekkil şirketin faaliyetleri ile ilgili şimdiye kadar yapılan tüm açıklamalar bunlardan ibaret olup yayınladığınız yazıdaki iddialar iftira niteliğindedir.

Müvekkil şirket, yasalara göre faaliyet göstermekte ve kurucuları, ortakları ve çalışanları hukuka saygılı ve tertemiz geçmişe sahiptir. Şirket veya bireyler olarak bırakın yasa dışı olmayı tek bir şüpheli faaliyetleri dahi yoktur. Şirketimiz çirkin yakıştırmalarınızdan münezzehtir.

Müvekkilim SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnş. San. Ve Tic. A.Ş.'nin ticari itibarını, diğer müvekkilimin ise şeref ve haysiyetini zedeleyici, yalan, yanlış, hakaretlerle dolu, kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan gerçek dışı haber yapılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur

Uluslararası Savunma Danışmanlık

İnş. San. Ve Tic. A.Ş. ve

Adnan Tanrıverdi

Vekili

Av. Ahmet Cengiz Tangören