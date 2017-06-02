FETÖ'de kritik isim yakalandı

FETÖ’nün emniyet yapılanmasının önemli isimlerinden biri olduğu iddia edilen eski emniyet müdürü B.Ö. yakalandı.

Ö. Kapatılan Samanyolu TV'deki Tek Türkiye dizinde geçen ve birçok kişiyi hedef gösteren "Karanlık Kurul" adlı yapının diyaloglarını yazan isim olarak da gündeme gelmişti.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri firari FETÖ mensuplarının Kartal'da bulunması muhtemel adreslerine yönelik çalışmaları sırasında yaptığı çalışmada firari B.Ö.’in Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir eve geldiğini belirledi. Eve baskın yapan ekipler Ö. yakaladı.

HER TAŞIN ALTINDA

ÇYDD Başkanı Gülseven Yaşer'in ifadelerine göre Ö., komiser olduğu dönemde Türkan Saylan'ın kurduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne 'sızmış' ve burada FETÖ lehine faaliyet göstermişti. Ö. ayrıca

Danıştay cinayeti sürecinde tetikçi Alparslan Aslan'ın Elazığ'daki ailesine yönelik soruşturmayı aksattığı iddiasıyla da suçlanmıştı. Ö., Kapatılan Samanyolu TV'deki Tek Türkiye dizinde geçen "Karanlık Kurul" adlı yapının diyaloglarını yazan isim olarak da gündeme gelmişti. Dizi senaryosunun FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatlarıyla hazırlandığı, yapılacak operasyon ve örgütün hedefindeki kişilere dair bu diziyle mesaj verildiği değerlendirmeleri de çok tartışılmıştı.

"Tahşiyeciler" adlı dini gruba kumpas kurulduğu iddiasıyla açılan davada sanık olan Ö., bir süredir firari olarak aranıyordu. Çağlayan Adliyesi'ne sevkedilen Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.