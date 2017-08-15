'FETÖ'den aranan eski binbaşı noterde yakalandı

Bayram tatiliyle ilgili karar verildi'FETÖ'den aranan eski binbaşı noterde yakalandıErcan Kızılateş'ten skandal sözler: Giydiği şort tahrik ediyorduSürpriz Erdoğan Macron görüşmesiBirliğine teslim olmaya giden askeri bıçakladılarKaradeniz'de bir arazi skandalı daha!CHP'li Akaydın hakkında soruşturma17 PKK'lı böyle firar ediyorduFiili duruma doğruBayram tatili kaç gün olacak?
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Yeni Çağ Gazetesi
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Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
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