'FETÖ'den aranan eski binbaşı noterde yakalandı

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde, hakkında "ByLock" kullandığı iddiasıyla yakalama kararı bulunan eski binbaşı A.D, işlem yaptırmak için geldiği noterde gözaltına alındı.

'FETÖ' soruşturması kapsamında bir süre önce meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan A.D, işlem yaptırmak üzere Güzelyurt ilçesindeki notere geldi.

A.D'nin hakkında yakalama kararı olduğunun fark edilmesi üzerine, polise haber verildi.

İhbar üzerine notere gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin 14 Temmuz'da ihraç edildiği, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla arandığı tespit edildi.