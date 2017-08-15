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'FETÖ'den aranan eski binbaşı noterde yakalandı

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'FETÖ'den aranan eski binbaşı noterde yakalandı
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde, hakkında "ByLock" kullandığı iddiasıyla yakalama kararı bulunan eski binbaşı A.D, işlem yaptırmak için geldiği noterde gözaltına alındı.
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