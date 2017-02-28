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FETÖ'den aranıyordu böyle yakalandı

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FETÖ'den aranıyordu böyle yakalandı
FETÖ/PDY soruştuması kapsamında aranan kadın, Sarp Sınır Kapısı'ndan, Gürcistan'a geçiş yapmak isterken yakalandı.

Gürcistan uyruklu Aslan Vashakmadze'nin, Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a kaçak geçişlere aracılık ettiğini belirleyen Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kapıya gelen bu kişinin aracında inceleme yaptı.

Detaylı arama ve inceleme sonrasında aracın arka koltuğunun altında, yakıt deposunu kaplayan sacın üzerinde kaynak izleri saptandı. Bu bölümün altında oluşturulan gizli bölmede de H.T.K. adındaki bir kadının saklandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlenen H.T.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gürcü uyruklu Aslan Vashakmadze ise sınır dışı edildi.

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