FETÖ'den ByLock'ta 'wifi' kurnazlığı

Eski Hâkim Habil Kahraman’ın, cemaat üyelerine “Hocaefendi takke, tespih hediye etti. ByLock, Tango yükleyin ama yakalanmamak için komşunun Wi-Fi’sinden indirin” yazdığı iddia edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012’deki hâkimliğe geçiş sınavında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle HSYK’nın ‘mesleğe kabul’ kararlarını kaldırdığı hâkim ve savcılar ile ÖSYM görevlilerinin de aralarında bulunduğu 56’sı tutuklu 82 sanık hakkında dava açtı.

“Silahlı terör örgütü üyesi olmak, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik” suçlamalarının yer aldığı iddianamede, şüphelilerin 'FETÖ' üyesi hâkim-savcı olarak devletin yargı erkine yerleşmek amacıyla sınavdan önce diğer örgüt mensuplarından soru ve cevapları elde ettiği öne sürüldü.

Hâkim ve savcı unvanına sahip oldukları belirtilen şüphelilerin, aynı sorulara yanlış cevap verdiklerine ve bazı matematik sorularının doğru cevaplarını hiçbir işlem yapmadan buldukları iddia edildi.

“Hocaefendi bana takke, tespih hediye etti"

Şüpheliler arasında TUSCON üyesi şirketlerin çalışanlarının da olduğu vurgulanan iddianamede, MİT’in 9 Aralık 2016 tarihli raporuna göre kırmızı ve turuncu ByLock listesinde yer alan 36 şüphelinin program üzerinden diğer cemaat mensuplarıyla yaptığı iddia edilen yazışmalara da ilk kez yer verildi.

Bu isimlerden eski Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Habil Kahraman’ın Kasım 2015-Şubat 2016 arasında yaptığı yazışmalarda, ByLock, Eagle ve Tango gibi programlar indirilirken iz bırakmamanın yöntemlerini anlattığı iddia edildi.

Ve Kahraman’a ait olduğu ileri sürülen şu ifadeler iddianameye girdi:

“Hocaefendi bana takke, tespih hediye etti. Bylock, Tango yükleyin ama yakalanmamak için komşunun Wi-Fi’sinden indirin.”

Yazışmalara göre Kahraman, bir başka mesajında ise “Evlerde temizlik yapıldı ama yine gözden geçirelim... Tango’yu yükleyin, oradan iletişim olacak. ByLock’u kullanmayacağım” dedi.