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FETÖ'den ihraç edilen 107 öğretmen için gözaltı kararı!

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FETÖ'den ihraç edilen 107 öğretmen için gözaltı kararı!
Ankara il ve ilçelerinde görevli olup KHK ile FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen 107 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıktı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 51 öğretmen gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ihraç edilen 107 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklama şöyle:

107 ÖĞRETMEN HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara il ve ilçelerinde görevli olup KHK ile FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen 107 öğretmen hakkında 20/11/2017 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş; FETÖ şüphelisi 51 öğretmen gözaltına alınmış olup, işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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