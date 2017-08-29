FETÖ’den inkar tatktikleri

ByLock yazışmalarında FETÖ üyelerinin sorguda nasıl ifade vereceklerini ve sonunda kadar inkar etmelerini bildiren mesajlar bulundu.

FETÖ'nün Akdeniz Üniversitesi'ne yönelik soruşturma kapsamında açılan davada, tutuklu yargılanan eski akademisyen sanık Ş.Y'nin, ByLock yazışmalarında, örgüt üyelerinden deşifre olduklarında gerçeği sürekli inkar etmeleri isteniyor.

Vatan’da yer alan habere göre; 188 sayfalık örgütün şifreli haberleşme programı ByLock mesaj dökümlerinde, örgütsel taktikler ortaya çıktı. Sanık Y. ve diğer örgüt üyelerine, 17 Şubat 2016'da “Sorular ve Cevaplar” başlığıyla gönderilen mesajda örgüt üyeleri, emniyet ve mahkeme aşamasında nasıl savunma yapmaları gerektiği konusunda uyarılıyor. İfade aşamasında öncelikle öz geçmişlerini anlatmaları, ikamet edilen evlerin ‘cemaat evi mi?' diye sorulması halinde inkar etmeleri isteniyor.

‘KALINAN YERLERİ SÖYLEMEYİN'

Örgüt üyelerinin pasaportlarını inkar etmemesi, yurt dışına gezi amacıyla gidildiğini ve orada kaldıkları yerlerin bilgisinin kesinlikle verilmemesi gerektiği belirtiliyor. Herhangi bir lakabınız veya kod adınız var mı? sorusuna “yok” cevabı vermeleri vurgulanan mesajda şunlar kaydediliyor: “Mahlas veya kod isim söyleseler dahi inkar edilecek, çünkü öyle bir kayıt yok. Olsa da sonuna kadar inkar. ‘Kullanmakta olduğunuz GSM numarası nedir? Adınıza kayıtlı olup da başkası tarafından kullanılan hat var mıdır?' sorusuna cevap olarak şahsi numaranızı söylüyorsunuz. Benim bildiğim ‘yok' diyorsunuz. ‘var' derlerse ‘Benim bilgim yok' denilmeli. ‘Amacının Türkiye'de devletin bütünlüğünü anayasal kurumlarını, güvenlik birimlerini, mülki ve adli yapısını, ele geçirmek olduğu anlaşılan Fetullah Gülen liderliğini yaptığı, FETÖ/PDY örgütüne ne zaman, kimin aracılığıyla katıldığınızı açıklayınız?' sorusuna ‘Benim böyle bir örgüte katılmışlığım yoktur, böyle bir örgüt de bilmiyorum.' denilmeli. ‘Bulunduğunuz ilin örgüt sorumlusu kimdir, il, ilçe, ev, semt, mahalle, bölge sorumluları kimdirler?' sorusuna ‘Bilmiyorum' cevabı verin.”

‘SOĞUKKANLI DURUŞ AVANTAJ SAĞLIYOR'

Dosyada yer alan ve “Sorular ve Cevaplar 5” başlığıyla gönderilen mesajın içeriğinde şu ifadeler bulunuyor: “Ev, semt veya bölge abiliği yapmadım, herhangi bir faaliyette bulunmadım, benim ev abiliğimi yaptığımı söyleyen X şahsının neden böyle söylediğini bilemiyorum. Cevabı verilemeyen sorularda sonuna kadar inkar edin. Velev ki bizi şikayet etmiş olsalar bile inkar ediyoruz, aynı karede bulunsak bile inkar ediyoruz. Çok zorlandığımız yerlerde ‘hatırlamıyorum' diyoruz. Soğuk kanlı duruşumuzun bize avantaj sağladığını unutmayalım. Fazla konuşmak fazla sorular getireceğini hatırlatmış olalım.”