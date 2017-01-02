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FETÖ'den kaç tutuklu var?

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FETÖ'den kaç tutuklu var?
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan soruşturmalar kapsamında 5 ayda 40 bin 832 kişi 'FETÖ'den tutuklandı. 5 bin kişi hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

Tutuklananlar arasında 2 bin 279 adli ve idari yargıda görevli hakim ve savcı, 104 Yargıtay, 41 Danıştay, iki Anayasa Mahkemesi, üç Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi, 168'i general olmak üzere 6 bin 341 asker, 7 bin 596 polis, 17 vali, 74 vali yardımcısı, 69 kaymakam da bulunuyor.

Gözaltına alınanlardan 34 bin 907 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Kolluk ve adliyedeki işlemler sonrasında ise 9 bin 795 kişi serbest bırakıldı.

5 BİN KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

'FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 3 bin 512 şüpheli, tutuklama kararı verilip cezaevine konulmasına rağmen elde edilen delillerin değerlendirilmesi sonrasında tahliye edildi.

Tahliye olanlar arasında bin 35 asker, 520 polis, dört vali yardımcısı, bir vali, iki kaymakam, 144 hakim ve savcı, iki HSYK, bir Danıştay, 8 Yargıtay üyesi de yer alıyor.

'FETÖ'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında halen aranan 248 hakim ve savcı, 6 Danıştay üyesi, 25 Yargıtay üyesi, 112 asker, 211 polis, bir vali, üç vali yardımcısı, 10 kaymakam, 4 bin 523 kamu görevlisi ve sivil olmak üzere 5 bin 139 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor.

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